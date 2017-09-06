Собянин объяснил, откуда у Москвы миллиарды на благоустройство

Любой город должен развиваться пропорционально, финансировать и благоустройство, и строительство дорог, и метро, и образование, и здравоохранение, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Невозможно человеку накачать ногу и сделать его инвалидом», - сказал мэр в прямом эфире радиостанции «Бизнес FM» в среду.

Собянин признал, что расходы на благоустройство Москвы в последние годы значительно увеличились.

«Но у нас увеличилась вообще в три раза инвестпрограмма, то есть расходы на строительство дорог, развязок, тоннелей, эстакад», - подчеркнул Собянин.

Таким образом он ответил тем критикам, которые обвиняют московские власти в том, что деньги на благоустройство отбирают «у сирых и убогих».

»Я вам скажу, откуда деньги. В свое время около 30 млрд руб. каждый год субсидировалось монополистам - энергетикам, тепловикам, водоканалу, газовикам. Для чего? Для того, чтобы они не поднимали тарифы», - рассказал Собянин.

Но, по его словам, тарифы в период с 2000 по 2010 г. росли не на 5-10%, а на 20-25%. «По сути дела, в прямом смысле деньги вылетали в трубу. Мы перестали давать такого рода субсидии безадресно, зажали тарифы, они сегодня не выше инфляции», - заявил глава города.

По его словам, высвобожденные деньги город направляет на благоустройство. Мэр уточнил, что при благоустройстве улиц расходы составляют примерно 10 000-15 000 руб. на кв. м, в то время как в других регионах они доходят до 18 000-20 000 руб. При этом расценки в Москве на 30-50% меньше, чем в других странах, сказал он.