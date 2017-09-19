«Коммерсантъ» написал о новом переносе переезда Верховного суда в Петербург

Переезд Верховного суда России в Петербург отложен как минимум до 2022 г., пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы сайта госзакупок. Из них следует, что Управление делами президента (УДП) снова отложило начало строительства судебного квартала и Дворца танцев Бориса Эйфмана на неопределенный срок, а запланированная на этот год сумма в 12,9 млрд руб. была сокращена до 330 млн руб.

Весь проект оценивается в 35,7 млрд руб. Ранее сообщалось, что судебный квартал на набережной Малой Невы должен быть построен до декабря 2020 г., а начнется стройка весной 2017 г. Подрядчик проекта – ФГУП «Ремонтно-строительное управление» (РСУ) управделами президента. Согласно проекту РСУ должно построить квартал общей площадью 150 000 кв. м, Дворец танца Бориса Эйфмана и 600 квартир для судей.

Из седьмого дополнительного соглашения к госконтракту следует, что неосвоенные 12,6 млрд руб., первоначально выделенные на 2017 г., переброшены на 2020 г., пишет газета. Допсоглашение подписано руководителями подведомственных УДП структур: «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе» и ФГУП «Ремонтно-строительное управление» (РСУ), выступающее генподрядчиком почти всех кремлевских строек. Оно же сократило с 13,7 млрд до 13,41 млрд руб. финансирование стройки в 2018 г., перенеся остаток на 2019 г. (по которому объем средств увеличен с 6,05 млрд до 6,35 млрд руб.).

Пресс-секретарь УДП Елена Крылова сообщила газете, что перераспределение средств связано «со сдвигом сроков строительства».