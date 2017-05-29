«Коммерсантъ»: Строительство судейского квартала в Петербурге будет засекречено

Управление делами президента (УДП) обязало будущих участников строительства резиденции Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге обеспечить при проведении работ защиту гостайны под грифом «совершенно секретно», пишет «Коммерсантъ». Издание ссылается на дополнительное соглашение к контракту стоимостью 35,735 млрд руб., которое заказчик строительства судебного квартала – ФГБУ «Управление заказчика по строительству и реконструкции объектов в СЗФО» – заключил с генподрядчиком проекта ФГУП «Ремонтно-строительное управление» (РСУ) УДП. В дополнительном пункте договора под названием «Обеспечение сохранности сведений, составляющих гостайну, полученных при выполнении совместных работ» говорится об обязательстве сторон соблюдать требования по защите гостайны.

Заказчик передает подрядчику сведения, подлежащие засекречиванию, из перечня, утвержденного приказом директора ФСБ, с наивысшей степенью секретности «совершенно секретно» при условии наличия у подрядчика соответствующей лицензии ФСБ, а у его сотрудников, привлекаемых к секретным работам, – допуска к гостайне, пишет газета. Заказчик получает право контролировать эффективность защиты секретных сведений. Перечень секретных сведений, подлежащих передаче третьим лицам, подрядчик будет обязан согласовывать с заказчиком.

29 мая управделами президента завершит прием заявок компаний – участниц закрытого конкурса на разработку рабочей документации для строительства судебного квартала в Санкт-Петербурге со стартовой стоимостью заказа в 928,5 млн руб. Как пишет газета, прием заявок проводится в условиях совершенной секретности. Получить к документации доступ могут только проектировщики, имеющие лицензию ФСБ и допуск, форма которого после объявления конкурса была повышена с третьей на более строгую вторую. Победителя из этого узкого круга определят 1 июня, рабочая документация должна быть готова к 1 декабря 2018 г. Информация о закрытом конкурсе по выбору генпроектировщика проекта, в том числе его архитектурной части, а также контракт с его победителем – ОАО «Сатурн» – вообще публично не была раскрыта, напоминает издание.

По сведениям газеты, секретность усилилась после того, как в конкурсе решила поучаствовать строительная компания ПСБ «Жилстрой», аффилированная с экс-главой Росстроя банкиром Владимиром Коганом. По жалобе этой компании ФАС аннулировала ранее проведенные торги, после смены формы допуска компания не сможет участвовать в нынешнем конкурсе, сказал изданию председатель совета директоров ПСБ «Жилстрой» Александр Кретов.