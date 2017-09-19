Москва передаст арендаторам нежилых помещений в сносимых пятиэтажках новые площади без торгов

Предприниматели, арендующие помещения у города в сносимых пятиэтажках, получат такие же помещения в новых домах по программе реновации без проведения торгов и с сохранением льгот. Об этом говорится в сообщении департамента градостроительной политики Москвы.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, в новых домах первые этажи будут отданы под размещение магазинов шаговой доступности, сервисных услуг и культурно-досуговых учреждений.

Сейчас департамент прводит последние согласования списка кварталов, предназначенных для проектирования и строительства в течение 2017-2019 гг. стартовых домов для начала волнового переселения. До 1 октября документ планируется утвердить.

В программу реновации включены 5144 многоквартирных дома общей площадью 16,3 млн кв. м, в которых проживает около 1 млн граждан.