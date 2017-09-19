В кварталах реновации обещают построить современную ливневку

В новых жилых кварталах, которые построят в Москве по программе реновации, появится современная система ливневой канализации, говорится на сайте департамента градостроительной политики Москвы.

«Сейчас во многих старых кварталах ливневки просто нет, однако при строительстве внутриквартальных проездов и дорог в районах реновации система стока дождевых вод будет создана», – сказал руководитель департамента Сергей Левкин, слова которого приводятся на сайте ведомства.

По его словам, необходимость строительства ливневой канализации прописана в нормативах и правилах.

«Это обязательное требование, зафиксированное в стандартах строительства», – пояснил Левкин.

Ранее заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что в ходе реновации жилья в городе будет проведена реконструкция сотен тысяч километров инженерных коммуникаций.

По его словам, на территории города до входа в квартал реконструировать сети будут ресурсоснабжающие организации, а внутри кварталов это будет делаться за счет города.