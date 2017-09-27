Цены на жилье в центре Лондона упали на 15% с начала кризиса

С сентября 2014 г. по настоящее время стоимость жилья в центральной части Лондона снизилась на 15%, а с начала текущего года снижение составило 3,2%, говорится в исследовании компании Savills. При этом эксперты компании отмечают отсутствие перспектив для роста цен в ближайшие два года из-за неопределенности в настроениях участников рынка, вызванных Brexit и ослаблением полномочий правительства.

Однако эти факторы не оказали существенного влияния на другие районы Лондона, а также его окрестности. Так, падение цен в других лондонских районах с сентября 2014 г. составило 4,7%. Жилье в ближайших окрестностях британской столицы подешевело на 0,4%, а в пригородах даже подорожало. Так, в пригородах средней удаленности цены выросли на 3%, в дальних пригородах Лондона - на 6,2%. На юге Англии и в Уэльсе жилье подорожало больше всего - на 8,2%.

Однако с 2019 г., когда неопределенность исчезнет, эксперты прогнозируют стабилизацию цен в центральной части Лондона и их дальнейший рост, хотя уже не такой сильный, как в течение прошлого экономического цикла. Так, по прогнозам, к 2022 г. квартиры в центре британской столицы должны подорожать на 20,2%, в других районах Лондона - на 10,2%. «Мы считаем, что риски относительно позиции Лондона как мирового коммерческого центра были переоценены. Какими бы ни были показатели других городов-конкурентов, британская столица почти наверняка будет по-прежнему являться ключевым глобальным финансовым центром и будет развиваться как один из немногих европейских центров, привлекательных для растущего технологического сектора. Следовательно, рынки недвижимости премиум-класса Лондона получат выгоду от растущего благосостояния внутренних покупателей, а также благодаря привлечению состоятельных покупателей из-за рубежа», - комментирует директор отдела мировых исследований Savills Иоланда Барнс.