Заложи дом – купи вино

С 2009 г. количество кредитов, взятых под залог жилья для инвестиций, увеличилось в 1,5 раза, рассказывает ипотечный менеджер Toby Melville / Reuters

В Великобритании, где традиционно много жилья покупается для сдачи в аренду, появился новый тренд – взять под его залог ссуду и попытаться заработать на ней. «Мы работаем только с богатыми клиентами, но в месяц мы выдаем больше 10 подобных кредитов», – сказал FT директор ипотечной компании Knight Frank Finance Саймон Гэммон. Рост спроса на такие ссуды он объясняет их низкими ставками.

С 2009 г. количество кредитов, взятых под залог жилья для инвестиций, увеличилось в 1,5 раза, рассказывает ипотечный менеджер largemortgageloans.com Марк Паттаншетти: «Заемщики поняли, что долги сейчас дешевы и вряд ли станут еще дешевле».

После Brexit Банк Англии снизил ключевую ставку до рекордно низких 0,25% годовых, поэтому займы, включая ипотечные, в Великобритании сейчас обходятся дешево. В мае HSBC предложил заемщикам, готовым внести первоначальный взнос в размере 40% стоимости жилья, пятилетние кредиты с фиксированной ставкой – 1,69% годовых. Заемщикам также нужно заплатить комиссионный сбор – 999 фунтов ($1289).

Недавно основанный банк Atom предложил еще меньшую ставку – 1,29%, но получил так много заявок, что через несколько дней отказался от этого продукта. Yorkshire Building Society выдает двухлетние кредиты под 0,89% годовых при первоначальном взносе 35%.

А вот брать кредиты на покупку инвестиционного жилья в Великобритании становится все менее выгодно. За последние 20 лет жилье в Лондоне подорожало в 5,3 раза, в среднем по стране – в 3,5 раза (данные Halifax). Еще до референдума о выходе Великобритании из ЕС цены на жилье перестали расти, а в самых богатых районах Лондона даже упали. С апреля 2016 г. Великобритания ввела дополнительную госпошлину – 3% для владельцев более чем одного объекта жилья. «Лондонский рынок недвижимости сильно страдает от снижения активности и все большего разрыва в ожиданиях покупателей и продавцов», – констатируют аналитики Peel Hunt.

Чуть лучше чувствует себя рынок недвижимости в британской провинции: из-за роста цен в Лондоне все больше жителей уезжает из столицы (ее население растет за счет иммигрантов).

В первом полугодии из Лондона уехало 93 000 человек, что на 80% больше, чем в 2012 г. (данные Savills). «Люди хотят жить в более просторном жилье, а у молодежи больше шансов обзавестись им за пределами столицы», – сказал FT аналитик Savills Люсиан Кук.

Многие владельцы жилья предпочли взять дешевый кредит, обеспеченный недвижимостью, и вложить заемные средства в более прибыльные активы. «Есть понимание, что недвижимость перестала быть беспроигрышным активом, поэтому люди смотрят на другие инструменты», – говорит управляющий директор ипотечной компании Enness Хью Уейд-Джоунс. «Богатые инвесторы больше не стремятся получать доход с капитала, – отмечает управляющий директор John Taylor Дэвид Адамс. – Они ищут инвестиционную доходность».

Некоторые готовы рискнуть даже основным жильем. Один из брокеров рассказал FT про клиента, у которого есть жилье, стоящее 10 млн фунтов и не обремененное ипотекой. Он взял под его залог кредит на 2 млн фунтов, чтобы купить на них биткоины.

The Sunday Times пишет о юристе, который раньше инвестировал в жилую недвижимость, но перестал это делать из-за роста госпошлины. Он взял кредит на 136 000 фунтов под залог дома, в котором живет его семья, и купил на эти деньги 96 ящиков вина, включая Chateau Margaux и Chateau Mouton Rothschild. Такие инвестиции не регулируются, поэтому «они более рисковые и нужно хорошо понимать, что ты делаешь», говорит этот человек. Но «спрос на вино сейчас огромный», добавляет он.

Самый простой способ заработать на жилье – вложить деньги от кредита в сберегательный продукт с фиксированной доходностью. Подобные пятилетние продукты приносят до 2,5% годовых, но с учетом стоимости кредита и уплаты налога от доходности почти ничего не останется. Поэтому инвесторы ищут более доходные альтернативы. «Как только люди видят, что можно взять кредит меньше чем под 2% годовых, они понимают, что имеет смысл заставить капитал работать как-то по-другому», – говорит старший партнер ипотечной фирмы Kinnison Private Finance Йэн Грей.

Один ипотечный брокер рассказал The Sunday Times о клиенте с состоянием в несколько миллионов, который взял кредит на 1,5 млн фунтов под залог квартиры стоимостью 3 млн фунтов, чтобы вложить деньги в фонды прямых инвестиций. Другой клиент попросил кредит «на максимально возможную сумму» под залог дома за 5 млн фунтов, чтобы инвестировать деньги в разные компании.

Инвестиции на кредитные деньги, взятые под залог жилья, не для слабых духом, отмечает Дэвид Холлингуорт из London & Country Mortgages: «Это для опытных инвесторов, уверенных в своих способностях и понимающих риски».