«Ростелеком» готов продать здание Центрального телеграфа в Москве

«Ростелеком» рассматривает возможность продажи здания «Центрального телеграфа» на Тверской улице, дом 7, и уже встречался с крупными игроками рынка недвижимости, рассказал в интервью «РИА Новости» президент компании Михаил Осеевский.

Крупнейшим собственником площадей в здании «Центрального телеграфа» является ПАО «Центральный телеграф» («дочка» «Ростелекома»), которое владеет в нем площадью в 35 150 кв. м, еще 4 800 кв. м принадлежит компании «Юника инвест». Минкомсвязь РФ распоряжается 10 000 «квадратов».

«По Центральному телеграфу мы с другими акционерами уже договорились и приняли решение о том, что мы выведем из здания технологическое оборудование. Со временем разделим компанию на два направления: операционное и владение недвижимостью. И будем определяться с будущим этого здания. Принципиально уже сегодня мы понимаем, что интегрируем бизнес ПАО "Центральный телеграф" в макрорегиональный филиал "Центр" ПАО "Ростелеком", а потом сосредоточимся на структурировании сделки с недвижимостью», — разъяснил Осеевский. По его словам, сделка потребует сложных согласований, поскольку это здание является памятником архитектуры, «одним из символов столицы». «Мы исходим из того, что эту задачу надо реализовать качественно, поэтому жестких сроков не ставим», — добавил он.