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Власти Москвы подберут еще 150 площадок для застройки по программе реновации

Замруководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй рассказал, что в столице для строительства домов по программе реновации в скором времени подберут еще 150 площадок.

«Для запуска так называемой волны переселения по программе реновации необходимы земельные участки с потенциалом строительства порядка 5 млн кв. м жилья. Уже подобраны 210 стартовых площадок, на которых можно построить порядка 3,4 млн квадратных метров жилых площадей», - пояснил он.

По его словам, решение о 150 дополнительных площадках, на которых можно будет построить не менее 2 млн кв. м жилья, примут в ближайшее время.

В программу реновации изначально вошли 5144 дома общей площадью около 16 млн кв. м. Сейчас в нее включены 5177 домов. Программа реновации коснется порядка 1 млн жителей Москвы, будет расселено более 350 000 квартир.

Как выглядят дома для переселения по программе реновации