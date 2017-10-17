Власти Москвы подберут еще 150 площадок для застройки по программе реновации
Замруководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй рассказал, что в столице для строительства домов по программе реновации в скором времени подберут еще 150 площадок.
«Для запуска так называемой волны переселения по программе реновации необходимы земельные участки с потенциалом строительства порядка 5 млн кв. м жилья. Уже подобраны 210 стартовых площадок, на которых можно построить порядка 3,4 млн квадратных метров жилых площадей», - пояснил он.
По его словам, решение о 150 дополнительных площадках, на которых можно будет построить не менее 2 млн кв. м жилья, примут в ближайшее время.
В программу реновации изначально вошли 5144 дома общей площадью около 16 млн кв. м. Сейчас в нее включены 5177 домов. Программа реновации коснется порядка 1 млн жителей Москвы, будет расселено более 350 000 квартир.
Как выглядят дома для переселения по программе реновации
Еще один готовый дом, в котором уже ведется внутренняя отделка квартир, расположен в Тимирязевском районе по адресу Тимирязевская улица, 8. Он возведен на месте снесенной пятиэтажки. Еще весной на встрече с жителями района глава управы называл его стартовой площадкой для будущих переселенцев