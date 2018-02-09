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Эксперты рассказали о самых популярных у россиян странах для покупки недвижимости

Россияне стали чаще интересоваться возможностью покупки недвижимости за рубежом. По данным компании Knight Frank, по итогам 2017 г. число таких запросов увеличилось на 35% по сравнению с 2016 г. При этом больше всего в прошлом году наши сограждане интересовались покупкой недвижимости на Кипре (рост запросов в 4 раза) и в Швейцарии (рост запросов в 3 раза).

Рост спроса на Кипре эксперты Knight Frank объясняют отменой в прошлом году налога на недвижимость, а в 2016 г. – нижнего порога инвестиций (с 2,5 млн до 2 млн евро) для получения гражданства ЕС.

Также за последние два года правительство Кипра ввело ряд мер, призванных стимулировать приток инвестиций в страну. В частности, при покупке недвижимости иностранцы получили право оформить гражданство на супругу, детей в возрасте до 28 лет и родителей, не платить налоги на дивиденды, проценты по банковским вкладам и доходу от аренды. Также власти Кипра освободили покупателей от уплаты налога на переход права собственности при приобретении новостройки и снизили его на вторичное жилье c 8 до 4%.

Россияне в основном приобретали жилье в Лимассоле с бюджетом от 1 млн до 5 млн евро в новостройке недалеко от моря. Также наблюдался активный спрос на офисную недвижимость Лимассола.

Что касается недвижимости в Швейцарии, то рост интереса россиян к ней объясняется желанием вкладываться в стабильные европейские локации, а также выходом на этом рынке нескольких проектов, где разрешена покупка нерезидентами. Наши сограждане покупают там как жилую недвижимость для переезда, так и коммерческую – чаще всего офисные здания с арендаторами.

Растет популярность стран со стабильной экономикой. В 2017 г. в 2 раза выросло число запросов на покупку недвижимости в Германии, Франции, Италии, на Мальте и на 15% – в США. Россияне предпочитают приобретать в Берлине 3–5 строящихся квартир с общим бюджетом 1–2 млн евро для сдачи в аренду.

Какую недвижимость на Кипре предпочитают иностранцы