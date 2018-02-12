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В центре Москвы построят еще одно здание для Совета Федерации

Строительство нового здания Совета Федерации «на задворках» двух уже занимаемых сенатом корпусов предусмотрено федеральной адресной инвестиционной программой (ФАИП), пишет «Коммерсантъ». На разработку проекта в 2018 г. выделено 60 млн руб., на строительство в 2019 и 2020 гг. – 1,63 млрд руб.

Новый корпус будет соединен переходом с главным зданием Совета Федерации. Заказчиком проекта является Управление делами президента (УДП). По словам собеседников издания, проектировать здание будет НИЦ «Строительство» во главе с бывшим главным архитектором Москвы Александром Кузьминым. Новое восьмиэтажное здание (с двумя подземными уровнями) появится на месте старой постройки 1917 г., которая будет снесена. План застройки заказан ГБУ «Мосгеотрест» за 496 500 руб. В новом корпусе разместятся кабинеты для 90 из 170 сенаторов и сотрудников аппарата, которые сейчас работают на Новом Арбате.

На продолжающуюся реконструкцию здания МИДа в 2018 г. может быть израсходовано 1,88 млрд руб. и 1,65 млрд руб. – в 2019 г.

После президентских выборов УПД займется и реконструкцией Дома правительства. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова уточнила, что «работы будут касаться некоторых обветшалых элементов фасада и ряда залов для проведения мероприятий, которые не ремонтировались более 15 лет». В соответствии с ФАИП на это будет выделено 513,5 млн руб. в 2018–2020 гг. Ранее Управделами реконструировало бывший особняк Варвары Морозовой на Воздвиженке, 14, – дом приемов правительства для «для временного размещения глав иностранных делегаций» – за 1,26 млрд руб. Об этом сообщается на сайте проектировщика Сергея Ткаченко.

Общая стоимость реконструкции комплекса из трех зданий «Старая площадь» для размещения чиновников администрации президента составляет 1,67 млрд руб.