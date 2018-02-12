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Власти Москвы отдали инвесторам 20 исторических зданий по программе «рубль за метр»

Двадцать исторических объектов получили инвесторы в аренду по программе «1 рубль за квадратный метр» за пять лет. Об этом говорится на сайте департамента по конкурентной политике Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.

«20 исторических зданий отреставрированы или находятся в процессе реставрации на средства частных инвесторов. Благодаря городской программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр" за пять лет удалось восстановить объекты», – приводятся в сообщении слова заммэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной. К примеру, по ее словам, от разрушения спасены «Дом с кариатидами» лепщика Петра Сысоева, казарма Екатерининского дворца, жилой дом дворянина Бернеса.

Возможность льготной аренды предоставляется на аукционах. В среднем на один лот претендуют шесть участников, среднее превышение стартовой цены составляет почти 350%.

Инвестор может перейти на льготную ставку аренды «1 рубль за квадратный метр» сроком на 49 лет только после проведения на объекте ремонтно-реставрационных работ.

«В настоящее время девять объектов культурного наследия перешли на льготную ставку аренды. На 11 объектах проводятся ремонтно-реставрационные работы под контролем департамента культурного наследия города Москвы», – уточнил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Какие исторические здания отремонтированы на средства инвесторов