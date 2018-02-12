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Власти Москвы отдали инвесторам 20 исторических зданий по программе «рубль за метр»

Ведомости
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Двадцать исторических объектов получили инвесторы в аренду по программе «1 рубль за квадратный метр» за пять лет. Об этом говорится на сайте департамента по конкурентной политике Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.

«20 исторических зданий отреставрированы или находятся в процессе реставрации на средства частных инвесторов. Благодаря городской программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр" за пять лет удалось восстановить объекты», – приводятся в сообщении слова заммэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной. К примеру, по ее словам, от разрушения спасены «Дом с кариатидами» лепщика Петра Сысоева, казарма Екатерининского дворца, жилой дом дворянина Бернеса.

Возможность льготной аренды предоставляется на аукционах. В среднем на один лот претендуют шесть участников, среднее превышение стартовой цены составляет почти 350%.

Инвестор может перейти на льготную ставку аренды «1 рубль за квадратный метр» сроком на 49 лет только после проведения на объекте ремонтно-реставрационных работ.

«В настоящее время девять объектов культурного наследия перешли на льготную ставку аренды. На 11 объектах проводятся ремонтно-реставрационные работы под контролем департамента культурного наследия города Москвы», – уточнил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Какие исторические здания отремонтированы на средства инвесторов

Бизнес
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«Абрау-Дюрсо» получило право выпускать вино защищенным наименованием места происхождения

Ведомости
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Поселок «Абрау-Дюрсо» получил статус территории для производства винодельческой продукции с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Соответствующий приказ от 9 февраля 2018 г. опубликован на сайте администрации Краснодарского края.

Расположенное в Новороссийске село «Абрау-Дюрсо», стало шестой зоной на Кубани, на которой будет производиться вино с ЗНМП. Первая такая территория в крае и в России «Семигорье» была создана в 2016 г. в Новороссийске, вторая и третья - «Голубицкая стрелка» и «Юбилейная» появились в Темрюкском районе в 2017 г., четвертая территория «Курень Титаровский 1794» - создана в том же районе январе 2018 г., пятая - «Дивноморское» запущена в Геленджике.

Территория с таким статусом позволяет производить вино с маркировкой ЗНМП из винограда, выращенного в ее границах. Сейчас лицензия на производство вин с ЗНМП есть у трех предприятий: «Имение Сикоры» в Новороссийске, винодельни «Юбилейная» и «Вилла Романов» в Темрюкском районе.

Также Краснодарском крае создано восемь географических зон, в границах которых может производиться вино с защищенным географическим указанием (ЗГУ). 

В поселке «Абрау-Дюрсо» располагает одноименная винодельня. Винный холдинг «Абрау-Дюрсо» объединяет компании, занимающиеся производством и продажей игристых вин.

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Технологии
Новости

«Росатом» начнет серийное производство 3D-принтеров в 2018 году

Ведомости
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«Росатом» учредил компанию для развития аддитивных технологий (3D-печати)-  ООО «Русатом - Аддитивные Технологии» (РусАТ). Об этом говорится в сообщении дочерней структуры госкорпорации - «ТВЭЛ».

Штат учрежденной компании начнет работать в феврале 2018 г. и сосредоточится на четырех направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка ПО для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе, в части организации центров производства).

Серийное производство оборудования и материалов будет налажено на различных предприятиях «Росатома», но в основном на заводах ТВЭЛ в Новоуральске Свердловской области – ООО «НПО «Центротех» и АО «УЭХК». На данной производственной площадке имеются дополнительные возможности для создания в будущем новых производств по данному направлению.

«РусАТ» в качестве отраслевого интегратора займется координацией создания и развития продуктов, а также обеспечением заказов. Стратегической целю учрежденной компании является получение к 2025 г. выручки в размере до 50 млрд руб. К этому времени компания также должна занять долю на мировом рынке аддитивных технологий в размере более 1,5%. Гендиректором «РусАТа» назначен первый заместитель гендиректора АО «Наука и инновации» (научный дивизион «Росатома») Алексей Дуб.

Зачем печатать гаечный ключ в космосе

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Политика
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Минобрнауки выступило против гибкого графика зимних школьных каникул

Ведомости
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Министерство образования и науки выступило против введения гибкого графика зимних школьных каникул. О такой возможности ранее рассказал вице-премьер Александр Хлопонин.

В Минобрнауки ранее по поручению президента уже изучали возможность введения скользящего графика каникул, говорится в сообщении пресс-службы министерства, поступившем в «Интерфакс». Ведомство изучило мнения российских субъектов, родителей и педагогов и пришло к выводу «о целесообразности сохранения действующих норм регулирования сроков начала учебного года», следует из сообщения.

Против введения скользящего графика каникул и начала учебного года тогда высказалось более 89% педагогов, более 68% представителей родительского сообщества и большинство регионов России, уточнило министерство.

Хлопонин ранее сообщил, что правительство рассматривает возможность в качестве эксперимента ввести гибкий график школьных каникул для развития туризма на горнолыжных курортах в Южном федеральном округе. Он пообещал, что будет предлагать «различные модели и варианты для развития туристической курортной зоны на Северном Кавказе».

Лучшие горнолыжные курорты 2017 года

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Технологии
Новости

Роскомнадзор сократит плановые проверки в сфере связи на 18%

Ведомости
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Роскомнадзор сократит число плановых проверок в сфере связи в текущем году на 18% благодаря переходу на риск-ориентированный подход к контролю и надзору. Об этом говорится в сообщении службы.

«В сфере связи в 2017 г. по сравнению с 2016 г. количество плановых проверок уменьшилось на 7,3% (соответственно 368 и 397 плановых проверок), в 2018 г. сократится еще на 18,3% – до 301», – отмечается в пресс-релизе.

В сфере массовых коммуникаций Роскомнадзор практически полностью отказался от плановых проверок и перешел на дистанционный надзор при помощи систематического наблюдения, следует из сообщения.

Переход на новую модель контроля и надзора Роскомнадзор начал еще в 2016 г. по поручению президента России Владимира Путина и правительства. Новая модель контроля должна уменьшить административное давление на бизнес. Проведение проверки планируется в зависимости от степени риска или класса опасности деятельности проверяемых лиц, говорится в сообщении.

В 2017 г. в России в сфере связи было проведено всего 1350 семинаров, совещаний, встреч с операторским сообществом, в сфере массовых коммуникаций – 1319 аналогичных мероприятий с представителями СМИ, сообщил Роскомнадзор.

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Политика
Новости

Клинцевич покинет пост первого зампреда оборонного комитета Совета Федерации

Ведомости
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Сенатор Франц Клинцевич уйдет с поста первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и станет рядовым сенатором, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате парламента. По словам собеседника агентства, Клинцевич уже написал соответствующее заявление.

Источник «Ведомостей» в Совете Федерации подтвердил, что Клинцевич намерен покинуть пост первого зампреда комитета, но назвать причину затруднился. В пресс-службе Клинцевича от комментариев отказались.

По словам собеседника в «РИА Новости», вместо Клинцевича первым зампредом по обороне станет сенатор от Карелии Александр Ракитин, занимавший до сентября прошлого года должность руководителя УФСБ России по Западному военному округу. Вопрос о назначении Ракитина рассмотрят на заседании 14 февраля, уточнил источник.

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Технологии
Новости

В Госдуму внесен законопроект о блокировке пиратских приложений

Ведомости
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Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Предлагаемые поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» расширяют список информационных ресурсов, которые могут быть заблокированы за распространение пиратского контента, «программными приложениями».

Речь идет о магазинах мобильных приложений. «Это уточнение закона давно ожидается отраслью», – прокомментировал журналистам законопроект председатель комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. По его словам, в России сложилась одна из самых эффективных систем защиты авторских прав мире.

Действующие ограничения на распространение пиратского контента подрывают экономику нелегальных интернет-площадок, «в то же время долго существовала лазейка в законе, позволявшая пиратам, выполнив набор формальных требований, необходимых для размещения своего приложения в магазинах приложений, наживаться на пользователях смартфонов», указывает Левин. Этот пробел будет закрыт, и российские законы станут в полной мере соответствовать современному уровню технологий, подчеркнул парламентарий.

Последовательно закрывая все каналы распространения пиратского контента, Госдума в первую очередь нацелена на поддержку отечественных авторов, у которых появляются материальные стимулы создавать новую музыку, книги, фильмы и сериалы, объяснил Левин.

Авторами законопроекта стали депутаты Марина Мукабенова («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

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Политика
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ФСБ задержала в Симферополе украинца за шпионаж

Ведомости
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в воскресенье в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, говорится в сообщении службы. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал и передавал украинским спецслужбам сведения, составляющие гостайну.

В частности, указывает российская спецслужба, это данные о деятельности частей и соединений Росгвардии и сотрудниках ФСБ. Утечка этих сведений за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства, говорится в сообщении.

В отношении Давыденко возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК России (шпионаж).

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Бывший подчиненный генерала Сугробова получил 4,5 года колонии

Ведомости
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Мосгорсуд приговорил к четырем годам шести месяцам колонии общего режима бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД России Сергея Астафурова по делу о превышении должностных полномочий в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода, передает «Интерфакс». Бывший полицейский также на два года лишен права занимать должности в правоохранительных органах. Кроме того, суд лишил его звания майора полиции.

Астафуров признан виновным по ч. 3 п. «в» ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Второй фигурант дела – директор ФГУП «Промресурс» Владимир Спиридонов признан судом виновным в пособничестве в превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия и использовании заведомо подложного документа. Он также приговорен к четырем годам шести месяцам колонии общего режима.

Суд и следствие установили, что Астафуров, работая в управлении антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) по борьбе с преступлениями в сфере металлургии (управление «М»), частично фальсифицировал результаты оперативных мероприятий, на основании которых были привлечены к уголовной ответственности владелец Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров и его адвокат Александр Шибанов, которым в марте 2014 г. было предъявлено обвинение в коммерческом подкупе Спиридонова.

В феврале 2016 г. стало известно, что уголовное дело в отношении Комарова и Шибанова прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления, а последний по решению суда получил компенсацию за незаконное уголовное преследование. Оба были признаны потерпевшими по делу в отношении Астафурова. Последний свою вину отрицает. По его словам, в деле нет никаких доказательств превышения полномочий, кроме слов потерпевших, которые, по его мнению, «незаконно избежали уголовной ответственности».

Разработка Комарова велась в период, когда руководителем ГУЭБиПК был генерал Денис Сугробов. В 2014 г. в отношении Сугробова и его подчиненных было возбуждено дело о создании организованного преступного сообщества и многократном превышении должностных полномочий сотрудниками управления. По версии следствия, силовики фальсифицировали оперативные материалы и провоцировали чиновников и бизнесменов на дачу взятки, в результате от их действий пострадало порядка 30 человек.

В апреле 2017 г. Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии, остальным оперативникам дали сроки от 17 до 20 лет. В декабре Верховный суд смягчил приговор осужденным, в частности уменьшив срок Сугробову до 12 лет.

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Бизнес
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«Саратовские авиалинии» приостановили эксплуатацию Ан-148 после крушения

Ведомости
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Компания «Саратовские авиалинии» временно прекращает эксплуатацию самолетов Ан-148 после авиакатастрофы, которая унесла жизни более 70 человек, сообщается на сайте компании. В воздушном парке компании шесть самолетов АН-148-100, следует из сообщения.

Разбившийся в воскресенье самолет Ан-148-100В был разработан и выпущен конструкторским бюро имени Антонова в 2010 г., сообщили «Саратовские авиалинии». В парк авиакомпании он поступил в феврале 2017 г. В январе самолет прошел форму обслуживания C-check (вместе с D-check является тяжелой формой технического обслуживания, проводится каждые 15–24 месяца или 7500 часов налета и требует на время вывести самолет из эксплуатации). В этот период специалисты тщательно проверили в том числе агрегаты двигателя, планера, крыла самолета, сообщили «Саратовские авиалинии». По итогам проверки специалисты подтвердили летную годность самолета, отмечается в сообщении.

Перед вылетом из «Домодедово» Ан-148 прошел форму оперативного обслуживания, которая не выявила отклонений, сообщила авиакомпания.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье в воскресенье, 11 февраля. Самолет летел из аэропорта «Домодедово» в Орск. На борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Следственный комитет возбудил по факту крушения уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ан-148 стал первым лайнером, разработанным после распада СССР. Это реактивный региональный самолет, рассчитанный на перевозку 75 пассажиров в одноклассной компоновке. В России с 2009 г. собирается по лицензии на Воронежском авиазаводе. По данным Росавиации, российские авиакомпании эксплуатируют 15 Ан-148.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

Политика
Новости

Оренбургские чиновники отдадут однодневный заработок семьям погибших в авиакатастрофе

Ведомости
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Оренбургские чиновники перечислят свой однодневный заработок семьям жителей Орска, погибших в авиакатастрофе в Московской области, сообщает пресс-служба губернатора Оренбургской области.

«Губернатор Юрий Берг, члены правительства, сотрудники органов исполнительной власти Оренбургской области приняли решение о перечислении однодневного заработка в помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Подмосковье», – говорится в сообщении.

Кроме того, средства намерены перечислить жители Оренбуржья, отмечают в региональном правительстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице во «В контакте», что семьям погибших в авиакатастрофе 11 москвичей будет оказана дополнительная единовременная помощь и адресная социальная поддержка. Для родственников погибших, прибывающих в столицу из других регионов, будет организовано бесплатное размещение, питание и психологическая помощь.

Службы социального и правоохранительного блока занимаются уточнением списков погибших в авиакатастрофе, чтобы адресно оказать помощь родственникам.

Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в воскресенье в Раменском районе Подмосковья через 4 минуты после вылета из аэропорта «Домодедово». На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. 

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Политика
Новости

На месте крушения Ан-148 найден черный ящик

Ведомости
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На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружен первый черный ящик, сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе на месте ЧС. По словам собеседника агентства, у бортового самописца есть внешние механические повреждения наружного контура, но «информация может быть сохранной, это установит МАК».

Начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин подтвердил обнаружение черного ящика. Он добавил, что «сейчас работает МАК для подтверждения и идентифицирования данного прибора.

В воскресенье сообщалось, что на месте авиакатастрофы в Подмосковье обнаружен бортовой самописец, однако собеседник «Интерфакса» сообщил, что найденный накануне предмет черным ящиком не является: это был некий блок системы управления самолетом.

Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в воскресенье в Раменском районе Московской области через 4 минуты после вылета из аэропорта «Домодедово». На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным руководителя МЧС Владимира Пучкова, все пассажиры и члены экипажа погибли. К расследованию приступили Следственный комитет России, прокуратура, а также специальная комиссия под руководством министра транспорта Максима Соколова.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

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