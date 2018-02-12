Недвижимость

Новости

Москва выставила на торги блокирующий пакет акций «Интуриста» за 990 млн рублей

Власти Москвы выставили на продажу блокирующий пакет акций (25,036% уставного капитала) гостиничного оператора «Интурист». Об этом говорится на сайте столичной мэрии.

Начальная цена лота - 990,3 млн руб. «Продажа путем публичного предложения предусматривает последовательное снижение стартовой стоимости до цены отсечения», - отметил департамент по конкурентной политике Москвы. В сообщении не исключается, что во время торгов лот может подешеветь, но не более чем на 50% от начальной цены. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 марта 2018 г., аукцион пройдет 21 марта.

Контроль в «Интуристе» принадлежит АФК «Система». В «Системе» отказались от комментариев, передает «Интерфакс».

Основными активами «Интуриста» являются пятизвездочные отели Savoy Westend Hotel в Карловых Варах и Principe Forte Dei Marmi в Тоскане, а также гостиница «Космос» на проспекте Мира в Москве. Помимо этого под управлением и в частичном владении «Интуриста» находятся несколько отелей в России, Чехии и странах Африки.