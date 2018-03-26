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Мэрия взялась за реконструкцию ливневой канализации

Власти Москвы в 2018 г. обещают заменить около 10 000 смотровых колодцев во всех столичных округах, говорится на сайте столичной мэрии. Новые колодцы установят прежде всего на крупных трассах, вылетных магистралях, МКАД и ТТК. Во время замены колодцев также установят около 2000 новых крышек на люки.

«В первую очередь мы реконструируем сети, срок эксплуатации которых подходит к концу, а также участки с дефектами», - рассказал представитель пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

Смотровые колодцы являются важной частью городской ливневой системы. Коммунальные работники спускаются в них для очистки, ремонта или прокладки новых канализационных труб. Со временем колодцы изнашиваются, что затрудняет коммунальщикам доступ в ливневую сеть.

В отличие от реконструкции московских улиц, которые власти Москвы благоустраивали сразу во всей центральной части города, ливневая канализация будет обновляться не быстро и понемногу.

Сейчас в Москве, по данным мэрии, 113 500 дождеприемных и 262 200 смотровых колодцев. Таким образом, в текущем году обновится только 4% смотровых колодцев и ни одного дождеприемного.

Не намного выше были темпы реконструкции «ливневки» в прошлом году. Так, мэрия сообщает, что в 2017 г. специалисты «Мосводостока» заменили свыше 9000 смотровых и более 7000 (6%) дождеприемных колодцев.

Однако следует отметить, что «Мосводосток» ежегодно убирает мусор и заменяет трубы ливневой канализации. Это увеличивает их пропускную способность в среднем на 20–30%, говорится на сайте мэрии.