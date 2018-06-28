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«Стрелка» запустила бесплатную образовательную программу для архитекторов

Институт «Стрелка» объявил о старте бесплатной образовательной программы «Архитекторы.РФ». Слушатели смогут получить не только новые знания, но и «актуальную информацию о мировых архитектурных тенденциях и передовых практиках в архитектуре и градостроительстве», говорится в пресс-релизе «Стрелки». Курсы рассчитаны на практикующих архитекторов, проектировщиков и градостроителей, студентов профильных специальностей, а также на чиновников, курирующих вопросы архитектуры, градостроительства и благоустройства.

Программа состоит из онлайн-курсов и офлайновых модулей. Онлайн-курсы может прослушать каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте архитекторы.рф. Там же до 23 июля можно подать заявку на участие в офлайн-модулях. В августе в результате тестирования отберут 100 слушателей для офлайн-обучения. Оно будет состоять из образовательных модулей, включая интенсивы в Москве, и исследовательских поездок по городам России и Европы.

Партнером «Стрелки» по проекту стали «Дом.РФ» и Минстрой, говорится в пресс-релизе. Институт, контролируемый бизнесменом Александром Мамутом, является основным владельцем конструкторского бюро «Стрелка», которое разрабатывало стандарты благоустройства в Москве.

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