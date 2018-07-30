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Регионы смогут субсидировать взносы за капремонт пенсионерам и инвалидам

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволит региональным властям расширять список льготников с правом на компенсацию взносов на капитальный ремонт. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Законом субъекта РФ может быть предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта РФ, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий», – говорится в документе.

В законе отмечается, что регионы смогут компенсировать 50% этих расходов одиноким пенсионерам, достигшим возраста 70 лет, и 100% – одиноким 80-летним гражданам. Также субъекты РФ смогут освободить от взносов семьи, состоящие из пенсионеров и инвалидов I и II групп. В случае если члены семьи достигли 70-летнего возраста, им может быть предоставлена компенсация половины расходов на взносы за капремонт. Для 80-летних – компенсация полной стоимости.

Предполагается, что расходы регионов на реализацию закона будут субсидироваться из федерального бюджета.

Сейчас на компенсацию по взносам за капремонт могут рассчитывать пенсионеры, живущие в семьях, состоящих из «неработающих граждан пенсионного возраста», и одинокие люди.