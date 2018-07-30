Эксперты назвали среднюю стоимость люксовых коттеджей в Подмосковье в этом году
Наибольший выбор люксовых коттеджей на первичном рынке по-прежнему представлен на Новорижском и Рублево-Успенском шоссе – по 40% всего предложения премиальных коттеджей в Подмосковье. На этих направлениях располагаются 15 коттеджных поселков, в трех из которых («Барвиха XXI», «Жуковка XXI» и «ParkVille Жуковка» на Рублево-Успенском шоссе) выставлены на продажу самые дорогие дома-новостройки. Так, средний бюджет коттеджа в проекте «Барвиха XXI» составляет 678,7 млн руб., в «Жуковке XXI» – 533,7 млн руб., а в «ParkVille Жуковка» – 306 млн руб. Такие данные приводятся в отчете компании Savills.
В целом средняя стоимость коттеджа на премиальном загородном рынке жилья на западе Подмосковья в первом полугодии 2018 г. составила 111 млн руб. При этом минимальная стоимость такого дома начинается от 45 млн руб.
Более половины (54%) сделок с люксовыми коттеджами приходится на дома, расположенные на удалении 10–20 км от МКАД (в основном это проекты Villagio Estate). На дома в пределах 10 км от МКАД приходится 19% спроса, в пределах 20–30 км – 24% заключенных сделок. При этом большинство купленных домов имели площадь свыше 500 кв. м (29%). Средняя площадь участка составила 15–25 соток.