Новости
Недвижимость
Новости

Власти рассказали о росте цен на жилье в Москве после перехода на эскроу-счета

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Цены на жилье в Москве при переходе застройщиков на эскроу-счета вырастут в пределах 15%. Об этом заявил на бизнес-бранче «Девелопмент по новым правилам» руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, передает «РИА Новости».

По мнению Жидкина, такое повышение цен произойдет в течение полутора лет.

Между тем застройщики придерживаются другого мнения. По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьева, за два-три года столичное жилье может подорожать более чем на треть. «Реалистичными представляются цифры 30–40% роста», – заявил Ручьев на бизнес-бранче (его слова приводит «Интерфакс»). Эту оценку поддерживает директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов, по словам которого за два года рост составит не менее 30%, сообщает «Интерфакс». По словам Брызгалова, рост цен связан с целым комплексом причин, таких как замещение средств дольщиков проектным финансированием, налоговое бремя, связанное с продажей готового жилья, повышение НДС и усиление требований к застройщикам.

Жидкин, в свою очередь, уверен, «что такого увеличения стоимости не будет» – у покупателей просто нет ресурса, чтобы выдержать такой рост. «Застройщикам придется находить внутренние резервы, ресурсы, уменьшать маржинальность, но такого высокого скачка цен точно не будет», – сказал Жидкин (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, что переход на эскроу-счета начался с 1 июля 2018 г. По такой схеме деньги граждан застройщик получает только после сдачи дома. С 1 июля 2019 г. строители жилья смогут привлекать средства только в банках.

Политика
Новости

Суд отказался рассматривать жалобу на приговор Улюкаеву

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кассационная инстанция Мосгорсуда отказала в передаче на рассмотрение президиума суда жалобы на приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

«Суд постановил отказать в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции Московского городского суда», - говорится в сообщении. Мосгорсуд не увидел существенных нарушений в процессе, которые могли бы повлиять на результат рассмотрения дела или стали бы основаниями для отмены приговора.

В декабре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра виновным в получении взятки в $2 млн от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. В этот же период, согласно приговору, Улюкаев не сможет занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Экс-чиновник должен также выплатить штраф в 130 млн руб.

В приговоре указывается, что до выплаты штрафа сохраняется арест на имущество - земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, средства на банковских счетах и деньги, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративной закладки из серебряного сплава. В июне Улюкаева этапировали в исправительную колонию №1 строгого режима в Перемерках (поселок в черте Твери) для отбытия наказания.

Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного

  • Главное
  • Популярное
Авто
Новости

«АвтоВАЗ» запустил производство новой Lada Granta

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«АвтоВАЗ» начал производство в Тольятти автомобилей обновленного семейства Lada Granta, сообщает компания. Оно будет состоять из машин с четырьмя типами кузова – седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал.

Линейка автомобилей выделяется новой передней частью кузова: фары на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а ''икс-графика'' визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов.

В компании рассчитывают, что новый модельный ряд Lada Granta позволит привлечь покупателей за счет сбалансированного сочетания передового дизайна, надежности и цены.

Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне.

Как будет выглядеть новая Lada Granta

Политика
Новости

Скотленд-Ярд расценил как теракт инцидент у здания парламента в Лондоне

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Британские власти расценивают как теракт инцидент у здания парламента в Лондоне, в результате которого пострадали несколько пешеходов и велосипедистов. Об этом говорится в Twitter полиции Лондона. Расследование происшествия передано контртеррористическому управлению лондонской полиции.

Утром 14 августа водитель серебряного Ford Fiesta врезался в ограждения у здания парламента в Лондоне, сообщал Скотленд-Ярд. В результате пострадали несколько человек, они госпитализированы, угрозы их жизням нет. Число пострадавших не уточняется.

Водитель автомобиля был задержан. Его отвезли в полицейский участок на юге Лондона, где он находится под стражей. Сведений о его мотивах пока нет, мужчина проходит подозреваемым по делу о теракте. «Мои мысли с теми, кто был ранен в результате происшествия в Вестминстере, и я благодарю экстренные службы за их немедленный и мужественный ответ», – заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Ее слова приводятся в официальном Twitter британского премьер-министра.

В марте 2017 г. у здания парламента в Лондоне был совершен другой теракт. Тогда водитель сбил несколько десятков пешеходов на мосту, затем напал с ножом на полицейского. В результате погибли пять человек и около 30 получили ранения.

Теракт в Лондоне в марте 2017 года

Политика
Новости

Эрдоган объявил о бойкоте Турцией электроники из США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Турция ограничит импорт электроники, которую выпускают американские компании, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы будем бойкотировать американскую электронную продукцию. У них есть iPhone, но есть также и Samsung. Мы также имеем свой собственный [турецкий смартфон] Venus Vestel», – цитирует Эрдогана газета Hurriyet.

«Мы можем сделать две вещи – одну в экономике, другую в политике. Мы приняли меры для нужд экономики и мы продолжим их реализовывать. Но что более важно, на мой взгляд, это сохранять сильной нашу политическую позицию», – подчеркнул Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция готовится перейти на расчеты в национальных валютах в торговле со своими крупнейшими партнерами – Китаем, Россией, Ираном и Украиной. Если страны Европы тоже захотят избавиться от «оков» доллара, то Анкара готова и с ними вести торговлю в национальных валютах, отмечал он.

Турция не приемлет миропорядок, при котором миру объявлена экономическая война, а на страны оказывают давление угрозой введения санкций, подчеркивал Эрдоган. Любой, кто стал причиной страданий турецкого народа, рано или поздно ответит за это, предупреждал турецкий лидер.

В пятницу начался обвал курса турецкой лиры. Одной из главных причин стали сомнения инвесторов в независимости центробанка Турции от Эрдогана и его нестандартные взгляды на денежную политику. Волатильность на рынке Турции усилилась после обострения конфликта с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп объявил о плане удвоить пошлины на турецкие алюминий и сталь.

В начале августа США ввели санкции против министров юстиции и внутренних дел Турции. В ответ Эрдоган распорядился заморозить счета двух американских министров. Кроме того, турецкие власти задержали американского пастора Эндрю Брансона. Протестантский пастор был арестован в прошлом году по обвинению в пособничестве Рабочей партии Курдистана и организации FETO (обе запрещены в Турции). Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота, предпринятой в 2016 г.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Экономика
Новости

Турецкая лира подорожала на 6% после рекордного падения последних дней

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Курс турецкой лиры на торгах Лондонской биржи повысился на 6% к доллару, до 6,42 за доллар к 11.05 мск. Лира частично отыграла падение последних двух торговых дней, когда ее курс опустился до исторического минимума.

В понедельник курс лиры снизился на 6,3%, а в пятницу провалился на 13,8%. С начала года турецкая валюта ослабла более чем на 40%, хотя еще в марте доллар стоил меньше 4 лир.

Турция сталкивается с серьезными проблемами на нескольких фронтах, пишет Financial Times (FT). К беспокойству инвесторов по поводу денежной политики страны добавился конфликт с США. В пятницу американский президент Дональд Трамп объявил о плане удвоить пошлины на турецкие алюминий и сталь. Чтобы поддержать национальную валюту и стабильность на финансовом рынке, центробанк Турции принял ряд мер в понедельник. В том числе он снизил требования к хранящимся у него резервам коммерческих банков, чтобы увеличить ликвидность на финансовом рынке.

FT указывает, что критическим для стабилизации лиры является ситуация с задержанным в Турции американским пастором Эндрю Брэнсоном. В понедельник вечером пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что советник по национальной безопасности Джон Болтон встретился с послом Турции Сердаром Киличем для обсуждения этого вопроса, а также американо-турецких отношений.

Политика
Новости

The Economist выбрал самый комфортный для жизни город

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Исследовательское агентство Economist Intelligence Unit, входящее в состав группы The Economist, подготовило ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира. Список возглавила столица Австрии Вена.

Австрийский город сместил с первого места австралийский Мельбурн. Последний занимал верхнюю строчку рейтинга семь лет подряд. В этом году он занял второе место. На третьем месте оказался японский город Осака. Следом расположился канадский Калгари. Замыкает топ-5 самых комфортных городов для жизни Сидней.

Критерии, по которым рассчитывается индекс комфортности города, включают уровень здравоохранения, стабильность и безопасность, развитие городской инфраструктуры, образование и культурную среду. По каждой категории город может получить до 100 баллов. Баллы по каждому пункту суммируются, затем берется среднее значение с учетом веса каждого показателя.

Столица Австрии в этом году продемонстрировала почти идеальный результат – 99,1 балла, отмечается в исследовании. По всем показателям она набрала 100 очков, за исключением культуры и окружающей среды. Вена обошла ближайшего конкурента по уровню стабильности и безопасности. Наименее комфортным городом для жизни The Economist назвал столицу Сирии Дамаск.

10 городов мира, где дороже всего переночевать

Экономика
Новости

Курс доллара опустился ниже 67 рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи во вторник, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара опустился ниже 67 руб., евро – ниже 77 руб. К 10.10 мск доллар торгуется по цене 66,75 руб./$ (-1,05 руб., или 1,55% к закрытию торгов понедельника), евро – 76,2 руб. (-1,1 руб., или 1,4%).

Накануне стоимость доллара превысила 68 руб. впервые с 18 апреля 2016 г., а евро стоил дороже 78 руб. впервые с 11 апреля этого года.

Рубль падал с середины прошлой недели на фоне новостей о предстоящих санкциях. Дополнительному ослаблению рубля способствовал обвал турецкой лиры, из-за которого инвесторы начали выход с развивающихся рынков. В то же время опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили, что на текущих уровнях рубль стоит неадекватно дешево с учетом значительного профицита счета текущих операций и низкой инфляции.

Бизнес
Новости

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал полугодовые дивиденды

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2018 г. в размере 70,4 млрд руб., или 75% чистой прибыли по РСБУ, сообщает нефтяная компания. На каждую привилегированную и обыкновенную акцию предлагается выплатить 30,27 руб.

Согласно своей дивидендной политике «Татнефть» распределяет в виде дивидендов свободные денежные средства, оставшиеся после финансирования инвестпрограммы и обязательств компании. По итогам 2017 г. общие годовые дивиденды «Татнефти» составили 92,5 млрд руб., или 75% чистой прибыли по МСФО.

Внеочередное общее собрание акционеров «Татнефти» состоится 28 сентября 2018 г. в форме заочного голосования.

Аналитики ожидают, что в 2018 г. нефтяники благодаря росту цен на нефть получат сверхдоходы. В связи с этим нефтяные компании могут существенно увеличить дивиденды, указывали аналитики Goldman Sachs.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Бизнес
Новости

Власти Москвы предложили собирать налог с совместных поездок на BlaBlaCar

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Московский департамент транспорта подготовил законопроект о регулировании карпулинга (совместных поездок), предложив признать его услугой, с доходов от которой должны взиматься налоги. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что документ был представлен рабочей группе при Минтрансе.

Власти столицы предложили, в частности, обязать пользователей BlaBlaCar, BeepCar, «Яндекс.Попутки» и других приложений совместных поездок оплачивать услугу только по безналичному расчету. По их мнению, такая мера должна упростить взимание налогов с подобных платежей. Об этом изданию рассказал эксперт Аналитического центра (АЦ) при правительстве Алексей Сафронов.

Еще одна инициатива, которую рассмотрели участники рабочей группы, напротив, предусматривает необходимость освободить расчеты пассажиров с водителями от налогообложения. Эту идею одобрили сервисы карпулинга, а также Минэкономразвития и Союз пассажиров, представители которых приняли участие в заседании. «Плата, которую получают водители от попутчиков в междугородном карпулинге, не подлежит налогообложению, потому что она меньше, чем затраты на горючее», – отметил в беседе с газетой источник в одном из сервисов карпулинга.

Ранее правительство занялось подготовкой регулирования совместных междугородних поездок на автомобилях после обращения BlaBlaCar. «Коммерсантъ» в июле писал, что компания предложила законодательно закрепить термин «карпулинг» после обвинений в нелегальных перевозках и угрозы блокировки.

Политика
Новости

Трамп заморозил программу полетов российских военных самолетов над США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В оборонный бюджет США, принятый конгрессом США и подписанный президентом Дональдом Трампом, вошел пункт 1242 о приостановке сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу. Документ разрешает военным самолетам двух стран совершать наблюдательные полеты над территорией друг друга.

Согласно утвержденному документу, США не планируют выделять финансирование на эту программу. Ответственность за замораживание соглашения американская сторона возложила на Россию. В пункте 1242 бюджета подчеркивается, что средства на программу выделять запрещено до того момента, пока американский президент не предоставит конгрессу США доказательства выполнения Москвой условий документа. Ответственность за оценку выполнения этого требования возлагается на госсекретаря США.

В документе уточняется, что российская сторона должна, в частности, прекратить использовать данные, полученные при полетах, в разведывательных целях, а также передавать Вашингтону информацию о цели планируемых облетов. Американские власти намерены также добиться от России разрешения на полеты самолетов США в рамках договора над Калининградской областью, Чеченской Республикой, районах на границе с Южной Осетией и Абхазией, а также над Москвой.

С начала года Россия ввела ответные ограничения для американских наблюдателей. Российские власти, в частности, сократили количество аэродромов, которые можно использовать американским самолетам-наблюдателям, напоминает «РИА Новости».

Новое оружие, которое показал Путин

Технологии
Новости

Оборонный бюджет США вводит запрет на закупки госструктурами продукции ZTE и Huawei

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Военный бюджет США на 2019 финансовый год, подписанный президентом Дональдом Трампом накануне на базе Форт-Драм, вводит запрет на закупку и использование администрацией США продукции компаний ZTE и Huawei, а также их контрагентов. Об этом сообщает The Hill. Это положение вступает в силу через год после подписания, 13 августа 2019 г., уточняет ТАСС со ссылкой на документ. Впрочем, из этого правила могут быть сделаны исключения, если заинтересованное в китайских контрактах ведомство предоставит развернутое и убедительное обоснование их необходимости.

«Глава исполнительного ведомства не должен закупать, приобретать или продлевать контракт на приобретение оборудования, систем или услуг указанного списка телекоммуникационного оборудования и услуг», – отмечается в документе. В списке запрещенного оборудования также оказались системы видеонаблюдения и телекоммуникационное оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology.

Представители спецслужб США опасаются, что использование продукции высокотехнологичных компаний, подчиненных китайскому правительству, повышает риск шпионажа, отмечает Reuters. При этом в Huawei агентству заявили, что компания «поддерживает цели правительства США по повышению безопасности, но это случайное дополнение к NDAA (оборонному бюджету) является неэффективным, ошибочным и неконституционным».

Китай пообещал провести «всестороннюю оценку» подписанного финансового документа, приводит агентство заявление министерства торговли Китая. Чиновники отмечают, что США следовало бы относиться к инвесторам с объективностью и справедливостью.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет США предусматривает выделение Пентагону $716 млрд на 2019 финансовый год. Он предполагает увеличение численности американских военнослужащих примерно на 16 000 и рост их денежного довольствия на 2,6%.

Читать ещё
Preloader more
Фото