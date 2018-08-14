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Власти рассказали о росте цен на жилье в Москве после перехода на эскроу-счета

Цены на жилье в Москве при переходе застройщиков на эскроу-счета вырастут в пределах 15%. Об этом заявил на бизнес-бранче «Девелопмент по новым правилам» руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, передает «РИА Новости».

По мнению Жидкина, такое повышение цен произойдет в течение полутора лет.

Между тем застройщики придерживаются другого мнения. По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьева, за два-три года столичное жилье может подорожать более чем на треть. «Реалистичными представляются цифры 30–40% роста», – заявил Ручьев на бизнес-бранче (его слова приводит «Интерфакс»). Эту оценку поддерживает директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов, по словам которого за два года рост составит не менее 30%, сообщает «Интерфакс». По словам Брызгалова, рост цен связан с целым комплексом причин, таких как замещение средств дольщиков проектным финансированием, налоговое бремя, связанное с продажей готового жилья, повышение НДС и усиление требований к застройщикам.

Жидкин, в свою очередь, уверен, «что такого увеличения стоимости не будет» – у покупателей просто нет ресурса, чтобы выдержать такой рост. «Застройщикам придется находить внутренние резервы, ресурсы, уменьшать маржинальность, но такого высокого скачка цен точно не будет», – сказал Жидкин (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, что переход на эскроу-счета начался с 1 июля 2018 г. По такой схеме деньги граждан застройщик получает только после сдачи дома. С 1 июля 2019 г. строители жилья смогут привлекать средства только в банках.