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Китай завершил строительство своей части моста через Амур

Китай завершил строительство своей части железнодорожного моста через реку Амур, сообщило агентство «Синьхуа». В субботу на китайской части сооружения был возведен последний стальной пролет между опорами. Мост должен соединить Еврейскую автономную область с китайской провинцией Хэйлунцзян

Длина моста, состоящего из 20 пролетов, — 2215 метров. Ожидается, что его пропускная способность составит 21 млн тонн грузов в год. Из 20 пролетов 17 (1886 метров) построил Китай, за остальные три пролета (329 метров) ответственна Россия. Строительство российской части моста планируется завершить в июне следующего года.

По данным «Синьхуа», Китай потратил на строительство моста 2,6 млрд юаней (около $375 000). Пекин начал возведение моста в феврале 2014 г. В России строительство финансируется Фондом Дальнего Востока и Байкальского региона.

Это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Он будет состоять из двух путей — с колеями российского и китайского стандартов. По мосту будут экспортировать в Китай железорудный концентрат с Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината.

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