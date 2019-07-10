Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге

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Басманный суд Москвы арестовал более 120 млн евро на счетах Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на 121,7 млн евро (8,7 млрд руб.), которые находятся на банковских счетах бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на представителя суда Юнону Цареву. Она не уточнила, в каких кредитных организациях Абызов хранил свои средства. По словам Царевой, это решение суд вынес еще 4 июля, оно не обжаловано.

Официальных комментариев защита Абызова пока не давала.

Это не первый арест, который накладывает суд на имущество Абызова. В апреле Басманный суд Москвы арестовал другие активы Абызова: 437 млн руб., два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве. В июне суд наложил арест на 1667 обыкновенных акций общей стоимостью почти 170 000 руб. компании «Промышленные технологии», которая принадлежала Абызову.

В конце марта Абызову предъявили обвинение в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. По версии следствия, в 2011–2014 гг. бывший министр создал и возглавил преступное сообщество, путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж. Абызов сейчас находится в СИЗО. Свою вину он не признавал.

В 2012–2018 гг. Абызов был министром по координации деятельности открытого правительства. Он занимался повышением открытости ведомств и реформой контрольно-надзорной деятельности. До этого Абызов занимал руководящие посты в нескольких компаниях топливно-энергетического комплекса.

Как выглядит бывший министр Абызов после двух месяцев в СИЗО