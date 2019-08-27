Недвижимость

Новости

Гуцериев продаст бизнес-центр рядом с парком Сокольники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО «Орион», подконтрольного девелоперскому холдингу Legenda, о покупке АО «Вариатор». Об этом свидетельствует решение на сайте регулятора. Первым на это обратил внимание РБК.

АО «Вариатор» через цепочку кипрских компаний принадлежит владельцу группы «Сафмар» Михаилу Гуцериеву. Компания владеет зданием в Графском переулке, 9, в Алексеевском районе Москвы и участком площадью 2,3 га, на котором оно расположено. Здание находится рядом с парком Сокольники и станцией метрополитена «Алексеевская».

Здание построено в 1938 г. Ранее в нем находился 1-й таксомоторный парк. Сейчас здание сдается под офисы – в нем находится бизнес-центр «Вариатор». На его сайте указано, что у него класс С, общая площадь – 33 377 кв. м.

Группа «Сафмар» не ответила на запрос РБК. Руководитель и совладелец Legenda Василий Селиванов подтвердил, что компания ведет переговоры о покупке актива. Сделка не закрыта, отметил он.

Холдинг Legenda основан в Петербурге в 2010 г. бывшими топ-менеджерами Setl Group, которая занимает третье место по объемам текущего жилого строительства в России. Селиванов – основной бенефициар. В настоящее время в стадии строительства 150 000 кв. м жилья в Петербурге. Если сделка с Гуцериевым будет закрыта, это станет первым проектом холдинга за пределами города.