Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Дублер Кутузовского станет продолжением Северного обхода Одинцова (соединяет МКАД с Минским шоссе). Новая дорога пройдет от Молодогвардейской транспортной развязки на МКАД до «Москва-сити» (улица Минская) вдоль железнодорожных путей белорусского направления. Ее протяженность составит около 10,5 км, она будет включать по три полосы в каждом направлении, пропускная способность — 30000-40000 автомобилей в сутки. Стоимость проезда по дублеру в среднем составит 270 руб.