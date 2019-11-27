Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве
Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка. Стоимость строительства дублера оценивается почти в 55 млрд руб.
Деньги планируется направить на финансирование строительства, а также операционных расходов концессионера (НКК выступает им по соглашению с властями Москвы) на начальном этапе, сообщили в пресс-службе. Основное финансирование строительства планируется за счет привлечения «Новой концессионной компанией» долгосрочных облигационных займов и собственных инвестиций.
Дублер Кутузовского станет продолжением Северного обхода Одинцова (соединяет МКАД с Минским шоссе). Новая дорога пройдет от Молодогвардейской транспортной развязки на МКАД до «Москва-сити» (улица Минская) вдоль железнодорожных путей белорусского направления. Ее протяженность составит около 10,5 км, она будет включать по три полосы в каждом направлении, пропускная способность — 30000-40000 автомобилей в сутки. Стоимость проезда по дублеру в среднем составит 270 руб.
В октябре 2017 г сообщалось, что в строительство планируют вложиться крупнейший суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и другие арабские фонды, в том числе регулярный партнер РФПИ Mubadala из ОАЭ. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, работающих над проектом.