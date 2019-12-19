«Киевская площадь» построит еще один ТЦ на территории рынка «Садовод»
Группа компаний «Киевская площадь» построит торговый комплекс общей площадью более 200 000 кв.м на территории рынка «Садовод». Об этом сообщил председатель ее совета директоров Год Нисанов. По его словам, ввести его в эксплуатацию планируется к 2022 г. Он напоминает, что в рамках реконструкции «Садовода» уже построен торговый центр на 75 000 кв.м, ведется возведение второй очереди проекта на 108 000 кв.м. «Мы стараемся уходить от "рыночной" концепции в пользу более современных форматов»,- объяснил он.
«Садовод» — крупнейший рынок в Москве и в России, сказано на его сайте. Он включает в себя торговый центр «Садовод», свадебную галерею «Салют», птичий рынок и т.д. Всего на его территории работает более 2000 магазинов.
«Киевская площадь» — крупнейший владелец коммерческой недвижимости в России. Согласно рейтингу журнала Forbes, общий годовой арендный доход компании составляет $1,56 млн. Ей принадлежат 1,3 млн кв.м торговой недвижимости («Европейский», «Фуд Сити» и т.д.), 348 000 кв.м складов, а также гостиницы на 1150 номеров (Radisson Collection Hotel Moscow и т.д). Владельцы группы — Год Нисанов и Зарах Илиев.