«Киевская площадь» построит еще один ТЦ на территории рынка «Садовод»

Группа компаний «Киевская площадь» построит торговый комплекс общей площадью более 200 000 кв.м на территории рынка «Садовод». Об этом сообщил председатель ее совета директоров Год Нисанов. По его словам, ввести его в эксплуатацию планируется к 2022 г. Он напоминает, что в рамках реконструкции «Садовода» уже построен торговый центр на 75 000 кв.м, ведется возведение второй очереди проекта на 108 000 кв.м. «Мы стараемся уходить от "рыночной" концепции в пользу более современных форматов»,- объяснил он.