Недвижимость

Компания основателя группы ПИК вложила 30 млн евро в проект отеля в Париже

Ведомости

Девелопер Wainbridge, созданный сооснователем группы ПИК Кириллом Писаревым, открыл в районе «Золотого треугольника» в Париже, в котором находятся самые престижные дома моды,  люксовый бутик-отель Hotel Particulier Villeroy на 11 номеров. Как следует из ее сообщения, управлять новой гостиницей будет компания The Collection. Это будет первый полноценный отель в портфеле последней,  The Collection управляет в основном частными виллами и резиденциями.

Инвестиции в проект отеля, по словам президента Wainbridge Майкла Белтона, составили 30 млн евро, ожидаемая доходность — 15% годовых. 

Wainbridge специализируется на  строительстве и реконструкции премиальных объектов недвижимости в различных странах мира. У нее есть проекты в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Куршавеле, на Карибских островах и в районе Лазурного берега. В Москве она построила дом «Фили парк» рядом с станцией метро «Фили», а сейчас возводит офисно-жилой комплекс «Акватория» на Ленинградском шоссе, апарт-комплекс Soho+Noho недалеко от Белорусского вокзала и люксовый отель Bulgari (проект включает в себя и жилые резиденции) на Большой Никитской улице.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.