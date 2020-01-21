Компания основателя группы ПИК вложила 30 млн евро в проект отеля в Париже
Девелопер Wainbridge, созданный сооснователем группы ПИК Кириллом Писаревым, открыл в районе «Золотого треугольника» в Париже, в котором находятся самые престижные дома моды, люксовый бутик-отель Hotel Particulier Villeroy на 11 номеров. Как следует из ее сообщения, управлять новой гостиницей будет компания The Collection. Это будет первый полноценный отель в портфеле последней, The Collection управляет в основном частными виллами и резиденциями.
Инвестиции в проект отеля, по словам президента Wainbridge Майкла Белтона, составили 30 млн евро, ожидаемая доходность — 15% годовых.
Wainbridge специализируется на строительстве и реконструкции премиальных объектов недвижимости в различных странах мира. У нее есть проекты в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Куршавеле, на Карибских островах и в районе Лазурного берега. В Москве она построила дом «Фили парк» рядом с станцией метро «Фили», а сейчас возводит офисно-жилой комплекс «Акватория» на Ленинградском шоссе, апарт-комплекс Soho+Noho недалеко от Белорусского вокзала и люксовый отель Bulgari (проект включает в себя и жилые резиденции) на Большой Никитской улице.