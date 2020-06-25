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«Яндекс» заметил двукратный рост цен на аренду дач и коттеджей из-за пандемии

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За два месяца, с начала марта по начало мая, цены на аренду загородного жилья в Подмосковье выросли в 2-2,5 раза, со 110 000 до 200 000 — 250 000 руб. за дом в месяц. Такие данные приводят аналитики сервиса «Яндекс.Недвижимость». К этому привел ажиотажный спрос: с середины марта, когда пандемия коронавируса добралась до России, москвичи стали чаще искать дома за городом — только за первую неделю интерес к аренде дач и коттеджей у клиентов сервиса вырос почти в 1,5 раза.

С введением режима самоизоляции вырос запрос и на покупку недвижимости за пределами Москвы: за два месяца количество звонков по объявлениям о продаже загородных домов увеличилось в 2,5 раза, а средняя цена продажи поднялась с 7,5 млн руб. в начале марта до 8,5 млн руб. в конце мая. При этом 80% спроса приходится на дома стоимостью до 7,8 млн руб., более дорогие варианты рассматривают 20% пользователей «Яндекс.Недвижимости».

По оценке аналитиков сервиса, почти половина потенциальных покупателей интересуются домами, в которых можно прописаться. Чаще всего москвичи ищут дома на Ярославском шоссе, где сосредоточено наиболее бюджетное предложение (средняя цена — около 5 млн руб. за дом). В тройку лидеров по популярности также входят Носовихинское и Киевское шоссе, где расположено много поселков с таунхаусами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных