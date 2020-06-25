«Яндекс» заметил двукратный рост цен на аренду дач и коттеджей из-за пандемии

За два месяца, с начала марта по начало мая, цены на аренду загородного жилья в Подмосковье выросли в 2-2,5 раза, со 110 000 до 200 000 — 250 000 руб. за дом в месяц. Такие данные приводят аналитики сервиса «Яндекс.Недвижимость». К этому привел ажиотажный спрос: с середины марта, когда пандемия коронавируса добралась до России, москвичи стали чаще искать дома за городом — только за первую неделю интерес к аренде дач и коттеджей у клиентов сервиса вырос почти в 1,5 раза.