Главного специалиста подмосковного Росреестра арестовали по делу о взятке
Бабушкинский суд Москвы на два месяца арестовал главного специалиста-эксперта одного из отделов Росреестра по Московской области Вячеслава Холошина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Александру Савельеву.
«Ему официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в крупном размере")», — сообщила пресс-секретарь.
Волошину была избрана мера пресечения в виде ареста до 21 августа текущего года, он уже обжаловал решение суда.
В ГСУ СК по Московской области сообщили агентству, что по версии следствия, Холошин получил взятки на 500 тыс. руб. от предпринимателя за своевременную регистрацию права собственности на недвижимое имущество, а также регистрацию сделок купли-продажи недвижимости.