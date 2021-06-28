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Главного специалиста подмосковного Росреестра арестовали по делу о взятке

Ведомости

Бабушкинский суд Москвы на два месяца арестовал главного специалиста-эксперта одного из отделов Росреестра по Московской области Вячеслава Холошина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Александру Савельеву. 

«Ему официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в крупном размере")», — сообщила пресс-секретарь. 

Волошину была избрана мера пресечения в виде ареста до 21 августа текущего года, он уже обжаловал решение суда. 

В ГСУ СК по Московской области сообщили агентству, что по версии следствия, Холошин получил взятки на 500 тыс. руб. от предпринимателя за своевременную регистрацию права собственности на недвижимое имущество, а также регистрацию сделок купли-продажи недвижимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных