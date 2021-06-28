Главного специалиста подмосковного Росреестра арестовали по делу о взятке

Бабушкинский суд Москвы на два месяца арестовал главного специалиста-эксперта одного из отделов Росреестра по Московской области Вячеслава Холошина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Александру Савельеву.