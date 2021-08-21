Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья
Минстрой России предложил ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья, соответствующие поправки предложены в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».
В проекте постановления правительства отмечается, что по итогам прошлого года арендуют жилье порядка 5,7 млн семей (10% от общего числа домохозяйств), в то время как в развитых странах данный показатель может достигать 40% (а в крупнейших мегаполисах — и 80%). При этом большая часть арендного фонда находится в «теневом» секторе российской экономики и не приносит доходов в бюджет.
«Решением задачи в данном направлении является улучшение жилищных условий граждан за счет формирования доступного рынка найма жилья, в том числе для отдельных категорий граждан с доходами ниже среднего», – утверждают авторы поправок.
Помочь в формировании рынка доступного жилья должно предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей, создание наемных домов через механизм коллективных инвестиций, повышение прозрачности рынка наемного жилья путем создания цифровых инструментов и расширение мер жилищной поддержки граждан через инструмент долгосрочной аренды.
Ведомство также предлагает снизить госпошлины на регистрацию долгосрочного договора аренды (найма) и права собственности и создать механизмы поддержки проектов коммерческой аренды с предоставлением ипотечных кредитов.
В Минстрое считают, что за счет этих мер к 2030 г. ежегодные объемы строительства арендного жилья достигнут 5 млн кв. м. В данный момент проект проходит этап независимой антикоррупционной экспертизы.
Сейчас россияне могут совершить возврат НДФЛ (13%) при покупке жилья на сумму до 2 млн руб. или с суммы до 3 млн руб. по процентам по ипотечному кредиту. Получить выплату можно один раз в жизни после оформления права собственности на жилье.