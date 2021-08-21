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Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья

Ведомости

Минстрой России предложил ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья, соответствующие поправки предложены в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

В проекте постановления правительства отмечается, что по итогам прошлого года арендуют жилье порядка 5,7 млн семей (10% от общего числа домохозяйств), в то время как в развитых странах данный показатель может достигать 40% (а в крупнейших мегаполисах — и 80%). При этом большая часть арендного фонда находится в «теневом» секторе российской экономики и не приносит доходов в бюджет.

«Решением задачи в данном направлении является улучшение жилищных условий граждан за счет формирования доступного рынка найма жилья, в том числе для отдельных категорий граждан с доходами ниже среднего», – утверждают авторы поправок.

Помочь в формировании рынка доступного жилья должно предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей, создание наемных домов через механизм коллективных инвестиций, повышение прозрачности рынка наемного жилья путем создания цифровых инструментов и расширение мер жилищной поддержки граждан через инструмент долгосрочной аренды.

Ведомство также предлагает снизить госпошлины на регистрацию долгосрочного договора аренды (найма) и права собственности и создать механизмы поддержки проектов коммерческой аренды с предоставлением ипотечных кредитов.

В Минстрое считают, что за счет этих мер к 2030 г. ежегодные объемы строительства арендного жилья достигнут 5 млн кв. м. В данный момент проект проходит этап независимой антикоррупционной экспертизы.

Сейчас россияне могут совершить возврат НДФЛ (13%) при покупке жилья на сумму до 2 млн руб. или с суммы до 3 млн руб. по процентам по ипотечному кредиту. Получить выплату можно один раз в жизни после оформления права собственности на жилье.

Ранее по теме: Стоимость аренды жилья в Москве вернулась к показателям до пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных