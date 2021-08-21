Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья

В проекте постановления правительства отмечается, что по итогам прошлого года арендуют жилье порядка 5,7 млн семей (10% от общего числа домохозяйств), в то время как в развитых странах данный показатель может достигать 40% (а в крупнейших мегаполисах — и 80%). При этом большая часть арендного фонда находится в «теневом» секторе российской экономики и не приносит доходов в бюджет.