Стоимость аренды жилья в Москве вернулась к показателям до пандемии
Уровень ставок аренды московских квартир вырос до уровня 2019 г. после падения во время прошлогоднего локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса, говорится в исследовании аналитиков подразделения «Арендное жилье» «Дом.РФ».
Так, стоимость однокомнатных квартир в июне текущего года составила в среднем по рынку 39 100 руб. в месяц, что примерно на 10% больше, чем в тот же период 2020 г. Двухкомнатная недвижимость подорожала на 12% — до 56 200 руб. При этом в конце 2019 г. эти показатели составляли 39 100 и 56 000 руб. соответственно.
Директор подразделения «Арендное жилье» «Дом.РФ» Вероника Янушкевич отметила, что повышение ставок на аренду жилья в Москве связано как с сезонными, так и с макроэкономическими факторами. Кроме того, на динамике сказываются изменения структуры предложения.
«Традиционно летом возрастает трудовая миграция населения из регионов, повышается спрос на аренду жилья среди студентов, которые переезжают в Москву для поступления в вузы. Кроме того, трудовой рынок, а за ним и рынок арендного жилья адаптировались к условиям коронавирусной эпидемии. В этой связи арендодатели повышают ставки, компенсируя инфляцию и последствия прошлогоднего локдауна», — сказала она.
Наиболее сильно — на 13,8% — выросла стоимость двухкомнатных квартир в домах, построенных после 2000 г. Она составила 77 700 руб. в месяц во II квартале текущего года после 68 300 руб. в тот же период 2020 г. Однушки там же подорожали на 10,4% — с 42 400 46 800 руб.
Меньше всего повысилась цена на двухкомнатную недвижимость в постройках 60-70-х гг. — на 6,1%. Теперь она составляет в среднем 42 500 руб. после 40 100 руб. годом ранее. Среди однушек наименее выросла стоимость тех, что находятся в домах 80-90-х гг. — на 7%. Они сдаются по 35 500 руб. в месяц после 33 200 руб. в предыдущий аналогичный период.
Наиболее дорогими для аренды, не считая центра Москвы, аналитики назвали квартиры, расположенные в Западном административном округе (ЗАО). Месяц проживания в однокомнатной квартире там в среднем стоит 48 000 руб., а в двухкомнатной — 73 100 руб. Самые дешевые предложения зафиксированы в Восточном административном округе (ВАО), где однушки сдаются по 34 400 руб. в месяц, а двушки — по 44 000 руб.