Стоимость аренды жилья в Москве вернулась к показателям до пандемии

Так, стоимость однокомнатных квартир в июне текущего года составила в среднем по рынку 39 100 руб. в месяц, что примерно на 10% больше, чем в тот же период 2020 г. Двухкомнатная недвижимость подорожала на 12% — до 56 200 руб. При этом в конце 2019 г. эти показатели составляли 39 100 и 56 000 руб. соответственно.