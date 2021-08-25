Власти Москвы согласовали проект строительства филиала Эрмитажа
Московские власти согласовали проектную документацию на строительство московского филиала музея «Эрмитаж» на территории бывшей промзоны ЗИЛа, сообщила пресс-служба столичной мэрии со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.
«Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства пятиэтажного филиала музея “Эрмитаж” на территории реорганизуемой промзоны ЗИЛа», — сказал Леонов.
Новый музей будет расположен на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. На подземном этаже разместят помещения для подготовки экспонатов к выставкам, фотолаборатории и зоны для хранения экспонатов, на первом — холл, демонстрационный зал, сувенирный магазин, интерактивную зону, конференц-зал и ресторан. Со второго по пятый этаж будут располагаться демонстрационные залы.
На прилегающей территории разобьют газоны и цветники, высадят кустарники и оборудуют автомобильную стоянку. Там также будут располагаться веранды ресторанов, велодорожки и скамейки, рассказал Леонов.
Развитие территории ЗИЛа — один из самых масштабных проектов мэрии города: проект планировки охватывает территорию в 480 га. На них предполагалось строительство 6,4 млн кв. м недвижимости, из которых 5,2 млн кв. м – непосредственно на месте ЗИЛа. Там уже возведены или возводятся такие крупные объекты, как жилые комплексы «Зиларт», «Парк легенд», «ЦСКА арена», торговый центр «Ривьера» и т. д.