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Власти Москвы согласовали проект строительства филиала Эрмитажа

Ведомости

Московские власти согласовали проектную документацию на строительство московского филиала музея «Эрмитаж» на территории бывшей промзоны ЗИЛа, сообщила пресс-служба столичной мэрии со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

«Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства пятиэтажного филиала музея “Эрмитаж” на территории реорганизуемой промзоны ЗИЛа», — сказал Леонов.

Новый музей будет расположен на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. На подземном этаже разместят помещения для подготовки экспонатов к выставкам, фотолаборатории и зоны для хранения экспонатов, на первом — холл, демонстрационный зал, сувенирный магазин, интерактивную зону, конференц-зал и ресторан. Со второго по пятый этаж будут располагаться демонстрационные залы.

На прилегающей территории разобьют газоны и цветники, высадят кустарники и оборудуют автомобильную стоянку. Там также будут располагаться веранды ресторанов, велодорожки и скамейки, рассказал Леонов.

Развитие территории ЗИЛа — один из самых масштабных проектов мэрии города: проект планировки охватывает территорию в 480 га. На них предполагалось строительство 6,4 млн кв. м недвижимости, из которых 5,2 млн кв. м – непосредственно на месте ЗИЛа. Там уже возведены или возводятся такие крупные объекты, как жилые комплексы «Зиларт», «Парк легенд», «ЦСКА арена», торговый центр «Ривьера» и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных