Власти Москвы согласовали проект строительства филиала Эрмитажа

Развитие территории ЗИЛа — один из самых масштабных проектов мэрии города: проект планировки охватывает территорию в 480 га. На них предполагалось строительство 6,4 млн кв. м недвижимости, из которых 5,2 млн кв. м – непосредственно на месте ЗИЛа. Там уже возведены или возводятся такие крупные объекты, как жилые комплексы «Зиларт», «Парк легенд», «ЦСКА арена», торговый центр «Ривьера» и т. д.