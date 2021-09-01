Бывший дом Шарля де Голля в Лондоне продают за 15 млн фунтов стерлингов
Бывший дом французского президента Шарля де Голля в Хемпстеде выставили на продажу за 15 млн фунтов стерлингов (более 1,5 млрд руб.), сообщило издание Mansion Global.
Шарль де Голль и его семья жили в особняке в период оккупации Франции Германией. Коттедж, построенный в середине XVIII века, находится в элитном лондонском районе Хэмпстед. Общая площадь здания составляет около 1400 кв. м, в доме сохранилось множество старинных элементов, включая окна-створки, чугунные балконы и карнизы, а также деревянные панели и камины с мраморными вставками.
Ранее издание сообщило, что поместье писателя Марка Твена в городе Реддинге (штат Коннектикут, США) выставили на продажу за $4,2 млн. Марк Твен построил поместье в 1908 г. в стиле тосканской виллы и назвал его «Стормфилд» в честь своего рассказа «Визит капитана Стормфилда на небеса». Площадь особняка составляет 6800 кв. футов (631,7 кв. м), площадь поместья — более 28 акров (11,3 га). В поместье, кроме главного дома, есть бассейн с подогревом, домик у бассейна и коттедж для смотрителя.