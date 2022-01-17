Вторичное жилье в России подорожало более чем на 19% в 2021 году

«Ипотека с господдержкой и подорожание строительных материалов и работ разогнали цены на "первичке", а "вторичка" всегда подтягивается за ней. К тому же и на регулярном рынке ставки по ипотеке в прошедшем году были довольно выгодными», — пояснил гендиректор портала Павел Луценко. Он добавил, что из-за подорожания жилья средняя площадь предложения на первичном и вторичном рынках за год сократилась на 2 кв. м — до 55 и 56 кв. м соответственно.