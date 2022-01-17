Вторичное жилье в России подорожало более чем на 19% в 2021 году
Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в крупных городах России в прошлом году подорожала в среднем на 19,4%, подсчитали специалисты федерального портала «Мир квартир». Рост цен на регулярном рынке наблюдался во всех 70 городах России, исследованных аналитиками портала.
«Средняя по всем городам цена квадратного метра по итогам прошлого года составила 82 701 руб. (+19,4% за год), средняя цена предложения на "вторичке" — 4,59 млн руб. (+14,7%)», — отмечают в издании.
Наибольший прирост показали квартиры в Сочи (82,2%) и Краснодаре (63,6%) из-за моратория на новое строительство, который сначала привел к подорожанию на первичном рынке, а следом за ним и на вторичном. Первую тройку замыкает Подмосковье — там цена квадратного метра выросла на 42%. За ним следуют Калининград (38,9%), Ленинградская область (37,2%), Курск (36,9%), Улан-Удэ (36,3%), Иваново (35,3%) и Чита (34,6%).
В Москве стоимость квадратного метра на регулярном рынке выросла медленнее, чем в среднем по стране (на 18,7%), до 296 106 руб. В Санкт-Петербурге этот показатель увеличился на 25,8% (до 173 649 руб.).
Меньше всего подорожало вторичное жилье в Архангельске (–7,4%), Нижнем Тагиле (–9,9%), Екатеринбурге (–13,2%), Владивостоке (–13,4%), Уфе (–16,9%), Смоленске (–17,2%), Кирове (–17,5%), Саранске (–17,5%), Хабаровске (–17,6%) и Ижевске (–18,3%).
«Ипотека с господдержкой и подорожание строительных материалов и работ разогнали цены на "первичке", а "вторичка" всегда подтягивается за ней. К тому же и на регулярном рынке ставки по ипотеке в прошедшем году были довольно выгодными», — пояснил гендиректор портала Павел Луценко. Он добавил, что из-за подорожания жилья средняя площадь предложения на первичном и вторичном рынках за год сократилась на 2 кв. м — до 55 и 56 кв. м соответственно.
Ранее специалисты портала выяснили, что стоимость 1 кв. м в новостройке за год выросла в крупных городах страны на 32,3%, а средняя стоимость квартиры — на 28,1%. Самое большое подорожание новостроек также было зафиксировано в Сочи и Краснодаре. В первую десятку городов по росту цен на недвижимость также вошли Мурманск, Улан-Удэ, Тверь, Новокузнецк, Калининград, Чита, Омск и Белгород.