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Недвижимость

«Дом.РФ» назвал долю нуждающихся в улучшении жилищных условий семей

Ведомости

Более трети — 37% — российских семей, или 22,7 млн, на данный момент нуждаются в улучшении жилищных условий. Это следует из результатов опроса, проведенного по заказу «Дом.РФ» Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди 5700 человек из 50 регионов страны.

Отмечается, что в 2017 г. доля таковых составляла 45%. За пять лет 17,6 млн семей сменили место жительства на более комфортное за счет развития строительной сферы и ипотечного кредитования. При этом у 13,1 млн, наоборот, появилась потребность в улучшениях. Подобная динамика свидетельствует о том, что потребность граждан в данной области удовлетворяется быстрее, чем накапливается новая, пояснил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

«В периоде ближайших 15–20 лет мы имеем все шансы полностью удовлетворить растущий спрос, то есть прийти к тому, что при формировании новой потребности за счет естественных процессов она будет сразу же удовлетворяться», — отметил топ-менеджер.

Как показал опрос, сейчас большинство российских семей — 40,1 млн — проживает в многоквартирных домах, а 21,6 млн — в частных. При этом из всех около 17% арендуют недвижимость. В целом на одного члена семьи в России приходится порядка 24,2 кв. м.

Улучшить жилищные условия в ближайшие пять лет хотят 11,6 млн российских семей с доходом не меньше среднего. 65% из них имеют детей или планируют ребенка. В целом 5,8 млн домохозяйств собираются купить или построить собственный дом, 5,4 млн думают о приобретении квартиры, еще около 400 000 планируют арендовать недвижимость.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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