«Дом.РФ» назвал долю нуждающихся в улучшении жилищных условий семей
Отмечается, что в 2017 г. доля таковых составляла 45%. За пять лет 17,6 млн семей сменили место жительства на более комфортное за счет развития строительной сферы и ипотечного кредитования. При этом у 13,1 млн, наоборот, появилась потребность в улучшениях. Подобная динамика свидетельствует о том, что потребность граждан в данной области удовлетворяется быстрее, чем накапливается новая, пояснил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.
«В периоде ближайших 15–20 лет мы имеем все шансы полностью удовлетворить растущий спрос, то есть прийти к тому, что при формировании новой потребности за счет естественных процессов она будет сразу же удовлетворяться», — отметил топ-менеджер.
Как показал опрос, сейчас большинство российских семей — 40,1 млн — проживает в многоквартирных домах, а 21,6 млн — в частных. При этом из всех около 17% арендуют недвижимость. В целом на одного члена семьи в России приходится порядка 24,2 кв. м.
Улучшить жилищные условия в ближайшие пять лет хотят 11,6 млн российских семей с доходом не меньше среднего. 65% из них имеют детей или планируют ребенка. В целом 5,8 млн домохозяйств собираются купить или построить собственный дом, 5,4 млн думают о приобретении квартиры, еще около 400 000 планируют арендовать недвижимость.