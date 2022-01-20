«Дом.РФ» назвал долю нуждающихся в улучшении жилищных условий семей

Отмечается, что в 2017 г. доля таковых составляла 45%. За пять лет 17,6 млн семей сменили место жительства на более комфортное за счет развития строительной сферы и ипотечного кредитования. При этом у 13,1 млн, наоборот, появилась потребность в улучшениях. Подобная динамика свидетельствует о том, что потребность граждан в данной области удовлетворяется быстрее, чем накапливается новая, пояснил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.