Спрос на новостройки в Москве вырос в полтора раза после роста ключевой ставки ЦБ
Спрос на первичном рынке недвижимости в Москве вырос на 56% после повышения ключевой ставки ЦБ, говорится в исследовании «Инком-недвижимости».
«После введения санкций спрос увеличился на 18%, а после повышения ключевой ставки — на 56%», — отметили в компании.
По данным аналитиков, повышение спроса в основном связано с тем, что выросло количество желающих взять ипотеку на старых условиях — в структуре спроса на них приходится более 70% обращений. По данным компании, более половины девелоперов увеличили цены на первичное жилье на 10-15%. Ожидается, что остальные последуют их примеру уже в ближайшее время. За месяц квадратный метр жилья в Москве вырос на 3,2% до 346 500 руб., в Новой Москве — на 1,6% до 220 700 руб.
После того как ЦБ с 28 февраля поднял ставку до рекордных 20%, банки начали повышать ставки по ипотеке. Так, у ВТБ минимальная ипотечная ставка теперь составляет 22,4%, у Сбербанка — 18,6%.
В «Инком-недвижимости» считают подъем ключевой ставки ЦБ временной мерой и ожидают, что впоследствии спрос на ипотечное кредитование вернется к уровню тех лет, когда его популярность среди покупателей квартир была не такой высокой.
ЦИАН также сообщал об ажиотажном спросе на жилье после повышения ключевой ставки. В крупных городах этот показатель на первичном рынке вырос на 53% по сравнению со средним значением 21-27 февраля, на вторичном рынке — на 44% (в Москве и Подмосковье — на 31 и 50% соответственно).