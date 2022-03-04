Спрос на новостройки в Москве вырос в полтора раза после роста ключевой ставки ЦБ

По данным аналитиков, повышение спроса в основном связано с тем, что выросло количество желающих взять ипотеку на старых условиях — в структуре спроса на них приходится более 70% обращений. По данным компании, более половины девелоперов увеличили цены на первичное жилье на 10-15%. Ожидается, что остальные последуют их примеру уже в ближайшее время. За месяц квадратный метр жилья в Москве вырос на 3,2% до 346 500 руб., в Новой Москве — на 1,6% до 220 700 руб.