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Спрос на новостройки в Москве вырос в полтора раза после роста ключевой ставки ЦБ

Ведомости

Спрос на первичном рынке недвижимости в Москве вырос на 56% после повышения ключевой ставки ЦБ, говорится в исследовании «Инком-недвижимости».

«После введения санкций спрос увеличился на 18%, а после повышения ключевой ставки — на 56%», — отметили в компании.

По данным аналитиков, повышение спроса в основном связано с тем, что выросло количество желающих взять ипотеку на старых условиях — в структуре спроса на них приходится более 70% обращений. По данным компании, более половины девелоперов увеличили цены на первичное жилье на 10-15%. Ожидается, что остальные последуют их примеру уже в ближайшее время. За месяц квадратный метр жилья в Москве вырос на 3,2% до 346 500 руб., в Новой Москве — на 1,6% до 220 700 руб.

После того как ЦБ с 28 февраля поднял ставку до рекордных 20%, банки начали повышать ставки по ипотеке. Так, у ВТБ минимальная ипотечная ставка теперь составляет 22,4%, у Сбербанка — 18,6%.

В «Инком-недвижимости» считают подъем ключевой ставки ЦБ временной мерой и ожидают, что впоследствии спрос на ипотечное кредитование вернется к уровню тех лет, когда его популярность среди покупателей квартир была не такой высокой.

ЦИАН также сообщал об ажиотажном спросе на жилье после повышения ключевой ставки. В крупных городах этот показатель на первичном рынке вырос на 53% по сравнению со средним значением 21-27 февраля, на вторичном рынке — на 44% (в Москве и Подмосковье — на 31 и 50% соответственно).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных