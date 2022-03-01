«Циан» сообщил о резком росте спроса на жилье после повышения ключевой ставки

«Многие потенциальные покупатели стремятся купить и выбрать объект по ранее предодобренной ипотеке по меньшей ставке, а также успеть оформить ипотеку в тех банках, которые еще не успели изменить ипотечные программы. Часть же людей ищут тихую гавань для денег, которые массово снимали с конца прошлой недели с банковских счетов. А недвижимость всегда считалась надежным средством для сохранения капитала», — сказала она.