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Недвижимость

«Циан» сообщил о резком росте спроса на жилье после повышения ключевой ставки

Ведомости

Спрос на жилье на первичном рынке в городах с населением выше 500 000 человек 28 февраля, когда Банк России повысил ключевую ставку с 9,5% до исторически рекордных 20% годовых, вырос на 53% относительно среднего значения 21-27 февраля, на вторичном рынке — на 44%, говорится в исследовании сервиса по поиску недвижимости «Циан». Документ есть в распоряжении «Ведомостей».

В Москве и ее области показатели выросли на 31 и 50% соответственно. Спрос на недвижимость в новостройках Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличился на 41%, на готовое жилье — на 39%.

Руководитель «Циан.Новостройки» Виктория Ковтун выделила две причины ажиотажного спроса на недвижимость. Она отметила, что наибольшим спросом пользуются «высоколиквидные объекты» — студии и однокомнатные квартиры.

«Многие потенциальные покупатели стремятся купить и выбрать объект по ранее предодобренной ипотеке по меньшей ставке, а также успеть оформить ипотеку в тех банках, которые еще не успели изменить ипотечные программы. Часть же людей ищут тихую гавань для денег, которые массово снимали с конца прошлой недели с банковских счетов. А недвижимость всегда считалась надежным средством для сохранения капитала», — сказала она.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов предупредил о возможном подорожании жилья на первичном рынке, так как застройщики могут попытаться заработать на ажиотажном спросе. Кроме того, росту цен могут поспособствовать увеличение стоимости строительных материалов и логистические проблемы, отметил он.

Вчера ЦБ объявил о повышении ключевой ставки до 20% годовых. Регулятор пояснил, что сейчас внешние условия для российской экономики кардинально изменились, а подобный шаг позволит поднять ставки по депозитам до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. ЦБ считает, что мера также поддержит финансовую и ценовую стабильность в стране и защитит сбережения граждан от обесценения.

На этом фоне банки повысили ставки по кредитам. Ипотечная ставка на строящееся и готовое жилье в Сбербанке увеличилась с 11,3 до 18,6%. ВТБ поднял ставки на 4 п. п. до 15,3% как для готового, так и строящегося жилья.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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