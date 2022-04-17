Эксперты увидели рост числа предложений об аренде жилья в Москве на 30-45%
За месяц количество предложений об аренде жилья в Москве выросло на 30-45%, сообщили участники рынка недвижимости. Тренд наблюдается и в крупных городах России за счет квартир, которые ранее никогда не сдавались, сообщила ТАСС эксперт по недвижимости компании «Этажи» в Москве Милана Овчинникова.
По ее данным, объем предложения по аренде в столице вырос за последний месяц на 30%. Объявлений о сдаче квартир стало больше также за счет недвижимости, которая выставлена на продажу.
В ГК «Миэль» рост числа объявлений оценивают в 45%. В начале апреля в Москве насчитывалось доступных для аренды 40 200 квартир, сообщила главный аналитик компании Екатерина Бережнова. Часть владельцев недвижимости могли переориентироваться с продажи на сдачу жилья на фоне нестабильной экономической ситуации.
Стоимость аренды снизилась на 3-4%, отмечают в ГК «Миэль». По информации председателя совета директоров «Бест-Новостроя» Ирины Доброхотовой, аренда однокомнатной квартиры в новостройке за пределами центра столицы обойдется в 35 000-45 000 руб., двухкомнатной квартиры — в 45 000-65 000 руб., трехкомнатной — в 60 000-75 000 руб.
«Интересно, что сейчас средние цены несколько ниже, чем в конце лета — начале осени 2021 г., когда на волне недолговременного ажиотажа многие собственники начали резко повышать свои финансовые ожидания. Видимо, на переоцененные объекты либо снизили цены, либо отозвали их с экспозиции. Таким образом, сейчас цены примерно годичной давности», — говорит эксперт.
В компании «Этажи» считают, что на рынке произошел дисбаланс спроса и предложения: спрос на аренду снизился на 15-20%, ожидания арендаторов и арендодателей по цене сейчас не сходятся в среднем на 10-15%. Летом ставки будут постепенно снижаться, отмечает Овчинникова.
Средняя стоимость аренды квартиры в России стала в три раза ниже, чем средний платеж по ипотеке, сообщал Forbes со ссылкой на данные «Циан.Аналитики». Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в крупнейших городах России составляет 17 400 руб., в то время как средний платеж по ипотечному кредиту составляет 53 000 руб.
В Москве средний месячный платеж по ипотеке на 112 000 руб. больше, чем арендная плата за месяц, подчеркивают аналитики. Основной рост объема среднемесячного платежа по ипотеке пришелся на период после резкого повышения ключевой ставки Центробанком в марте текущего года. До повышения ставки разница между платежом по ипотеке и арендной платой составляла 43 000 руб.
Аналитики отмечают, что причиной такого разрыва между арендой и ипотекой стало не только повышение ключевой ставки, но и существенное увеличение предложения на рынке аренды на длительный срок.