Эксперты увидели рост числа предложений об аренде жилья в Москве на 30-45%

«Интересно, что сейчас средние цены несколько ниже, чем в конце лета — начале осени 2021 г., когда на волне недолговременного ажиотажа многие собственники начали резко повышать свои финансовые ожидания. Видимо, на переоцененные объекты либо снизили цены, либо отозвали их с экспозиции. Таким образом, сейчас цены примерно годичной давности», — говорит эксперт.