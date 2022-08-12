Программу льготной ипотеки распространят на семьи с рожденными до 2024 года детьми

Согласно документу, семьи смогут воспользоваться условиями льготной ипотеки до 1 июля 2024 г. включительно при рождении ребенка до конца 2023 г. Сейчас программа льготной семейной ипотеки действует до конца 2023 г. и распространяется на тех граждан, у кого родился первый ребенок в период с 2018 по 2022 г.