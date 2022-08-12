Программу льготной ипотеки распространят на семьи с рожденными до 2024 года детьми
Минфин подготовил изменения, распространяющие действие программы льготной ипотеки на семьи, в которых ребенок родился до 31 декабря 2023 г. Проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.
Согласно документу, семьи смогут воспользоваться условиями льготной ипотеки до 1 июля 2024 г. включительно при рождении ребенка до конца 2023 г. Сейчас программа льготной семейной ипотеки действует до конца 2023 г. и распространяется на тех граждан, у кого родился первый ребенок в период с 2018 по 2022 г.
В пояснительной записке указано, что к 1 августа 2022 г. более 372 000 семей смогли улучшить жилищные условия или снизить платежную нагрузку с помощью программы семейной ипотеки. Общая сумма средств, которые заложены в бюджете на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг. на реализацию программы, составляет 112,5 млрд руб.
Предполагается, что расширение категории участников, которые могут воспользоваться льготной ипотекой, приведет к тому, что спрос на программу в следующем году составит около 166 000 кредитов на сумму 1,16 трлн руб.
Документ был подготовлен Минфином во исполнение поручения президента России Владимира Путина от 18 июня 2022 г. по итогам встречи по вопросам социальной поддержки детей.
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