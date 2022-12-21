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Недвижимость

Средняя цена квартиры в новостройках Москвы упала на 17,9%

Ведомости

В ноябре средняя стоимость квартиры в новостройках Москвы снизилась почти на 18% и составила 15,2 млн руб., что является минимальным значением за последние два года. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра. 

«За месяц средняя цена на квартиры в новостройках столичного региона снизилась на 9,3% к октябрю 2022 г. (16,8 млн руб.). По отношению к ноябрю 2021 г. (18,5 млн руб.) бюджет покупки уменьшился на 17,9%», — рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он уточнил, что в ноябре 2022 г. квартиру на первичном рынке Москвы в среднем можно было приобрести за 15,2 млн руб. Стоимость по договорам долевого участия (ДДУ) на нежилые помещения в Москве в ноябре в среднем составила 9,8 млн руб.

Отмечается, что средняя цена коммерческих площадок в новостройках упала на 8,7% по сравнению с октябрем (тогда она составляла 10,7 млн руб.). В сравнении с ноябрем 2021 г. средняя цена нежилых помещений уменьшилась на 53,9%. Год назад коммерческие площадки в среднем стоили 21,3 млн руб.

Майданов подытожил, что средняя стоимость сделок по первичному жилью за прошедшие 11 месяцев снизилась на 7,9%, до 17,8 млн руб., относительного того же периода 2021 г. (19,4 млн руб.). Также с января по ноябрь 2022 г. нежилые помещения подешевели на 10,7%, до 17 млн руб.

В то же время в октябре Майданов отмечал рост продаж вторичного жилья в Москве после майского минимума. По его словам, в сентябре Росреестр зафиксировал 10 364 сделки по покупке вторичного жилья в Москве, это на 6,9% больше, чем в августе, и на 43,6% больше майского показателя, когда был зафиксирован минимальный объем сделок. В октябре число сделок выросло до 11 505.

Однако в декабре Майданов обратил внимание на несущественное снижение этого показателя. Так, в ноябре было заключено 10 829 договоров купли-продажи жилья, что на 5,9% меньше октябрьского значения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных