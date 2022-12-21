Средняя цена квартиры в новостройках Москвы упала на 17,9%

В то же время в октябре Майданов отмечал рост продаж вторичного жилья в Москве после майского минимума. По его словам, в сентябре Росреестр зафиксировал 10 364 сделки по покупке вторичного жилья в Москве, это на 6,9% больше, чем в августе, и на 43,6% больше майского показателя, когда был зафиксирован минимальный объем сделок. В октябре число сделок выросло до 11 505.