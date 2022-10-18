Продажи вторичного жилья в Москве выросли на 43,6% после майского минимума

Также значительно снизился и рынок кредитования: в апреле он сократился в два раза относительно марта и оказался на уровне 2015 г., банки выдали 304 млрд руб. кредитов, следует из расчетов исследовательской компании Frank RG. По сравнению с апрелем 2021 г., когда банки выдали за месяц 1,3 трлн руб. кредитов, выдачи рухнули в 4,3 раза. Причина такого падения также была связана с дорогой ипотекой.