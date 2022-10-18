Продажи вторичного жилья в Москве выросли на 43,6% после майского минимума
По итогам сентября Росреестр зарегистрировал 10 364 сделки по покупке вторичного жилья в Москве, это на 6,9% больше, чем в августе, и на 43,6% больше майского показателя, когда был зафиксирован минимальный объем сделок, сообщили в управлении Росреестра по Москве.
«Мы продолжаем фиксировать положительную тенденцию восстановления вторичного рынка жилья, с мая по сентябрь рост составил 1,4 раза. <...> В настоящее время вторичный сегмент — как «тихая гавань» для консервативных собственников. Продавцы не спешат избавляться от квартир, демонстрируя устойчивость и обдуманность действий», — считает руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.
При этом продажи вторичного жилья в Москве с начала года упали на 21% до 96 300 сделок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. К сентябрю 2021 г. число сделок со «вторичкой» сократилось на 29% до 10 400.
Весной произошел значительный обвал на рынке вторичной недвижимости в Москве. По данным Росреестра, количество сделок с марта по май сократилось более чем в два раза — с 18 234 до 7219. Тогда сильное снижение было связано с высокими ставками по ипотеке, которые выросли после решения ЦБ повысить ключевую ставку до 20%, комментировала управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка.
Также значительно снизился и рынок кредитования: в апреле он сократился в два раза относительно марта и оказался на уровне 2015 г., банки выдали 304 млрд руб. кредитов, следует из расчетов исследовательской компании Frank RG. По сравнению с апрелем 2021 г., когда банки выдали за месяц 1,3 трлн руб. кредитов, выдачи рухнули в 4,3 раза. Причина такого падения также была связана с дорогой ипотекой.
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