Правительство продлило действие семейной ипотеки до июля 2024 года

Действие программы будет распространяться на семьи, где ребенок родился с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 г. При этом срок заключения кредитного договора также продлевается на год вперед – до 1 июля 2024 г.