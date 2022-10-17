Правительство продлило действие семейной ипотеки до июля 2024 года
Кабмин принял решение продлить действие программы семейной ипотеки до июля 2024 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами.
«По поручению президента правительство продлевает действие семейной ипотеки, чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 г. – при рождении ребенка до конца следующего года», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства.
Действие программы будет распространяться на семьи, где ребенок родился с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 г. При этом срок заключения кредитного договора также продлевается на год вперед – до 1 июля 2024 г.
Сейчас в России действует несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: льготная на новостройки (7% годовых), семейная (6%), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%).
Гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко ранее предложил сделать бессрочной программу льготной семейной ипотеки. Мутко также считает, что можно было бы включить в программу и новую меру поддержки на стимулирование приобретения жилья свыше 55 кв. м, потому что сейчас, по его оценке, семьи не берут большие квартиры, что сдерживает рождаемость детей.
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