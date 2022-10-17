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Общество

Правительство продлило действие семейной ипотеки до июля 2024 года

Ведомости

Кабмин принял решение продлить действие программы семейной ипотеки до июля 2024 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами.

«По поручению президента правительство продлевает действие семейной ипотеки, чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 г. – при рождении ребенка до конца следующего года», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства.

Действие программы будет распространяться на семьи, где ребенок родился с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 г. При этом срок заключения кредитного договора также продлевается на год вперед – до 1 июля 2024 г.

Сейчас в России действует несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: льготная на новостройки (7% годовых), семейная (6%), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%).

Гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко ранее предложил сделать бессрочной программу льготной семейной ипотеки. Мутко также считает, что можно было бы включить в программу и новую меру поддержки на стимулирование приобретения жилья свыше 55 кв. м, потому что сейчас, по его оценке, семьи не берут большие квартиры, что сдерживает рождаемость детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных