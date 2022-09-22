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Экономика

Мутко предложил сделать семейную ипотеку бессрочной

Ведомости

Гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко предложил сделать бессрочной программу льготной семейной ипотеки, действие которой заканчивается в следующем году. Об этом он рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Ключевую роль играет семейная ипотека. В 2018 г., вы помните, по вашему поручению мы ее запустили... Я считаю, что ее можно и дальше смотреть, – она заканчивается в следующем году, в 2023-м, – можно рассмотреть ее продление, делать тоже бессрочно. Это мощная демографическая программа», – сказал он.

Мутко также считает, что можно было бы включить и новую меру поддержки на стимулирование приобретения жилья свыше 55 кв. м, потому что сейчас, по его оценке, семьи не берут большие квартиры, что сдерживает рождаемость детей. После запуска семейной ипотеки родились около 400 000 детей, добавил он.

Дальневосточная ипотека, отметил Мутко, также оказалась очень успешной: ее стабильность позволила увеличить строительство жилья почти в 1,8 раза.

Сейчас в России действует несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: льготная на новостройки (7% годовых), семейная (6%), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%).

Дальневосточная ипотека будет продлена «минимум до 2030 г.», заявил ранее президент России Владимир Путин. Президент уточнил, что с этого года получить дальневосточную ипотеку могут не только молодые жители Дальнего Востока, но и врачи, учителя вне зависимости от возраста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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