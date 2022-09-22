Мутко предложил сделать семейную ипотеку бессрочной

«Ключевую роль играет семейная ипотека. В 2018 г., вы помните, по вашему поручению мы ее запустили... Я считаю, что ее можно и дальше смотреть, – она заканчивается в следующем году, в 2023-м, – можно рассмотреть ее продление, делать тоже бессрочно. Это мощная демографическая программа», – сказал он.