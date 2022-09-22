Мутко предложил сделать семейную ипотеку бессрочной
«Ключевую роль играет семейная ипотека. В 2018 г., вы помните, по вашему поручению мы ее запустили... Я считаю, что ее можно и дальше смотреть, – она заканчивается в следующем году, в 2023-м, – можно рассмотреть ее продление, делать тоже бессрочно. Это мощная демографическая программа», – сказал он.
Мутко также считает, что можно было бы включить и новую меру поддержки на стимулирование приобретения жилья свыше 55 кв. м, потому что сейчас, по его оценке, семьи не берут большие квартиры, что сдерживает рождаемость детей. После запуска семейной ипотеки родились около 400 000 детей, добавил он.
Дальневосточная ипотека, отметил Мутко, также оказалась очень успешной: ее стабильность позволила увеличить строительство жилья почти в 1,8 раза.
Сейчас в России действует несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: льготная на новостройки (7% годовых), семейная (6%), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%).
Дальневосточная ипотека будет продлена «минимум до 2030 г.», заявил ранее президент России Владимир Путин. Президент уточнил, что с этого года получить дальневосточную ипотеку могут не только молодые жители Дальнего Востока, но и врачи, учителя вне зависимости от возраста.
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