Темпы роста объема строительных работ в России в первом полугодии замедлились
В январе – июне 2024 г. объем работ по возведению, реконструкции и ремонту всех объектов в российских регионах, как за госсчет, так и за счет частных инвестиций увеличился на 3,9%, до 6,41 трлн руб., тогда как годом ранее этот показатель рос быстрее, до 9,5%. Об этом сообщает аналитическое агентство Sherpa Group.
Как сообщает гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова, замедление темпов роста связано с завершением большинства нацпроектов, которые были начаты еще в 2018 г.
Как отмечают в агентстве, сильнее всего рост строительства замедлился в Центральном федеральном округе, чья доля в целом в стройиндустрии страны достигает 25%. Так, в январе – июне 2024 г. объем строительных работ вырос лишь на 0,9% год к году, до 1,64 трлн руб. Галактионова связывает это с уменьшением объемов нового жилья в Москве и Подмосковье и окончанием работ по реализации Большой кольцевой линии, третьей и четвертой линий Московских центральных диаметров.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты подчеркивают, что замедление темпов роста строительной индустрии – это реакция застройщиков на сужение программ льготной ипотеки, которые обеспечивали им спрос со стороны покупателей квартир и стимулировали выводить на рынок больше новых проектов. По словам управляющего партнера Prime Life Development Дениса Коноваленко, динамика темпов строительства может начать заметный рост после смягчения денежно-кредитной политики и детализации планов государства по запуску новых инфраструктурных проектов на ближайшие годы.
24 июля Минстрой заявил о завершении активной фазы роста цен на жилье в России. Как заявило ведомство, в дальнейшем темпы роста не превысят 4-5%. Цены на новостройки во II квартале выросли на 0,6%, на вторичном рынке стоимость жилья снизилась на 0,9%.