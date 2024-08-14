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Темпы роста объема строительных работ в России в первом полугодии замедлились

Ведомости

В январе – июне 2024 г. объем работ по возведению, реконструкции и ремонту всех объектов в российских регионах, как за госсчет, так и за счет частных инвестиций увеличился на 3,9%, до 6,41 трлн руб., тогда как годом ранее этот показатель рос быстрее, до 9,5%. Об этом сообщает аналитическое агентство Sherpa Group.

Как сообщает гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова, замедление темпов роста связано с завершением большинства нацпроектов, которые были начаты еще в 2018 г.

Как отмечают в агентстве, сильнее всего рост строительства замедлился в Центральном федеральном округе, чья доля в целом в стройиндустрии страны достигает 25%. Так, в январе – июне 2024 г. объем строительных работ вырос лишь на 0,9% год к году, до 1,64 трлн руб. Галактионова связывает это с уменьшением объемов нового жилья в Москве и Подмосковье и окончанием работ по реализации Большой кольцевой линии, третьей и четвертой линий Московских центральных диаметров.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты подчеркивают, что замедление темпов роста строительной индустрии – это реакция застройщиков на сужение программ льготной ипотеки, которые обеспечивали им спрос со стороны покупателей квартир и стимулировали выводить на рынок больше новых проектов. По словам управляющего партнера Prime Life Development Дениса Коноваленко, динамика темпов строительства может начать заметный рост после смягчения денежно-кредитной политики и детализации планов государства по запуску новых инфраструктурных проектов на ближайшие годы.

24 июля Минстрой заявил о завершении активной фазы роста цен на жилье в России. Как заявило ведомство, в дальнейшем темпы роста не превысят 4-5%. Цены на новостройки во II квартале выросли на 0,6%, на вторичном рынке стоимость жилья снизилась на 0,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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