Темпы роста объема строительных работ в России в первом полугодии замедлились

Как отмечают в агентстве, сильнее всего рост строительства замедлился в Центральном федеральном округе, чья доля в целом в стройиндустрии страны достигает 25%. Так, в январе – июне 2024 г. объем строительных работ вырос лишь на 0,9% год к году, до 1,64 трлн руб. Галактионова связывает это с уменьшением объемов нового жилья в Москве и Подмосковье и окончанием работ по реализации Большой кольцевой линии, третьей и четвертой линий Московских центральных диаметров.