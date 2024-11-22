Цены на вторичном рынке жилья в России снизились на 0,8%
За III квартал 2024 г. цены на вторичном рынке жилья за вычетом инфляции снизились на 0,8%. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин на заседании комиссии РСПП, передает ТАСС.
При этом цены на новостройки повысились на 0,4% за III квартал, а за год – на 7%, за вычетом инфляции – только на 1-2%, заявил Стасишин.
В июле Центробанк заявлял об ожидаемом снижении темпов роста цен на жилье. При этом отмечал, что трудно сказать, какой будет динамика цен на жилье на рынке недвижимости, особенно в «региональном разрезе».
24 июля Стасишин сообщал, что активная фаза роста цен на жилье в России закончилась. По его словам, в дальнейшем темпы роста не превысят 4-5%. Он добавлял, что цены на новостройки во II квартале выросли на 0,6%, на вторичном рынке стоимость жилья снизилась на 0,9%.