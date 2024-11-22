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Цены на вторичном рынке жилья в России снизились на 0,8%

Ведомости

За III квартал 2024 г. цены на вторичном рынке жилья за вычетом инфляции снизились на 0,8%. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин на заседании комиссии РСПП, передает ТАСС.

При этом цены на новостройки повысились на 0,4% за III квартал, а за год – на 7%, за вычетом инфляции – только на 1-2%, заявил Стасишин.

В июле Центробанк заявлял об ожидаемом снижении темпов роста цен на жилье. При этом отмечал, что трудно сказать, какой будет динамика цен на жилье на рынке недвижимости, особенно в «региональном разрезе».

24 июля Стасишин сообщал, что активная фаза роста цен на жилье в России закончилась. По его словам, в дальнейшем темпы роста не превысят 4-5%. Он добавлял, что цены на новостройки во II квартале выросли на 0,6%, на вторичном рынке стоимость жилья снизилась на 0,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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