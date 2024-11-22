Цены на вторичном рынке жилья в России снизились на 0,8%

24 июля Стасишин сообщал, что активная фаза роста цен на жилье в России закончилась. По его словам, в дальнейшем темпы роста не превысят 4-5%. Он добавлял, что цены на новостройки во II квартале выросли на 0,6%, на вторичном рынке стоимость жилья снизилась на 0,9%.