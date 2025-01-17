Американский особняк из фильма «Один дома» продали за $5,5 млн
Дом в Уиннетке (штат Иллинойс, США), в котором снимался фильм «Один дома» (Home Alone, 1990 г.), продали за $5,5 млн. Об этом сообщает портал TMZ.
В мае 2024 г. дом выставили на продажу за $5,25 млн. Согласно объявлению на сайте Zillow, его полностью отремонтировали в 2018 г. Его владельцы сохранили архитектурные детали узнаваемых помещений. В доме пять спален, шесть ванных комнат, тренажерный зал, спортивная площадка, бар и кинотеатр.
По данным TMZ, для фильма дом снимали только снаружи, поскольку внутри было слишком тесно для съемочной группы. Кинематографисты построили двухэтажную съемочную площадку в здании бывшей школы, расположенной возле него.