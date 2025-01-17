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Американский особняк из фильма «Один дома» продали за $5,5 млн

Ведомости

Дом в Уиннетке (штат Иллинойс, США), в котором снимался фильм «Один дома» (Home Alone, 1990 г.), продали за $5,5 млн. Об этом сообщает портал TMZ.

В мае 2024 г. дом выставили на продажу за $5,25 млн. Согласно объявлению на сайте Zillow, его полностью отремонтировали в 2018 г. Его владельцы сохранили архитектурные детали узнаваемых помещений. В доме пять спален, шесть ванных комнат, тренажерный зал, спортивная площадка, бар и кинотеатр.

По данным TMZ, для фильма дом снимали только снаружи, поскольку внутри было слишком тесно для съемочной группы. Кинематографисты построили двухэтажную съемочную площадку в здании бывшей школы, расположенной возле него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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