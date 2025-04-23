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/ Недвижимость

«Газпромбанк лизинг» хочет купить офисы у стадиона «Лужники» за 20 млрд рублей

Ведомости

«Газпромбанк лизинг» рассматривает возможность покупки двух офисных зданий общей площадью 37 900 кв. м в строящемся комплексе Luzhniki Collection у группы «Абсолют», возглавляемой Александром Светаковым. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке недвижимости.

Общий объем проекта Luzhniki Collection после завершения строительства составит 324 000 кв. м, из которых 128 000 кв. м приходится на жилые помещения. Застройщиком выступает ГК «Абсолют».

По оценке директора по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрия Антонова, если сделка состоится, «Газпромбанк лизинг» заплатит за площади около 20 млрд руб. В дальнейшем компания может передать эти объекты другой организации.

Эксперты отмечают, что из-за дефицита свободных площадей на московском офисном рынке становится сложнее разместить крупные объекты, особенно на этапе высокой готовности. Отсутствие доступных крупных площадей в бизнес-центрах вынуждает холдинги выкупать целые офисные комплексы на стадии реализации или заказывать строительство у девелоперов. Потенциальными арендаторами или покупателями помещений в Luzhniki Collection могут стать банковские структуры, госкомпании, государственные учреждения или крупные промышленные холдинги, которым важно находиться вблизи «Москва-сити», но при этом иметь отдельное здание под штаб-квартиру.

13 марта «Газпромбанк лизинг» сообщал, что 2025 г. станет показательным в плане влияния высокой ставки на рынок лизинга. В 2024 г., по их данным, рынок не в полной мере находился под влиянием растущей ставки. Это позволило многим компаниями показать хорошие результаты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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