«Газпромбанк лизинг» хочет купить офисы у стадиона «Лужники» за 20 млрд рублей

Эксперты отмечают, что из-за дефицита свободных площадей на московском офисном рынке становится сложнее разместить крупные объекты, особенно на этапе высокой готовности. Отсутствие доступных крупных площадей в бизнес-центрах вынуждает холдинги выкупать целые офисные комплексы на стадии реализации или заказывать строительство у девелоперов. Потенциальными арендаторами или покупателями помещений в Luzhniki Collection могут стать банковские структуры, госкомпании, государственные учреждения или крупные промышленные холдинги, которым важно находиться вблизи «Москва-сити», но при этом иметь отдельное здание под штаб-квартиру.