Radisson Hotel Group: бесценно каждое мгновение

«Россия становится все более популярным туристическим направлением, а Radisson Hotel Group остается одной из ведущих международных гостиничных сетей в стране», — отмечает вице-президент по развитию бизнеса Radisson Hotel Group Дэвид Дженкинс. – В этом году мы собираемся открыть в России несколько новых отелей под брендом Radisson. Наше портфолио в России, включая те отели, которые находятся в стадии разработки, составляет почти 40 отелей, и мы ожидаем, что к концу 2020 года это число увеличится. Тенденции развития положительные, и рынок принял новый бренд компании Radisson Hotel Group и наши инициативы очень хорошо ».