Radisson Hotel Group: бесценно каждое мгновение
В 2018 году Carlson Rezidor Hotel Group сменила имя на Radisson Hotel Group. Ребрендинг стал первым шагом пятилетнего плана трансформации бизнеса глобального гостиничного холдинга. Чтобы войти в тройку крупнейших мировых отельеров, группа запланировала расширение сети, модернизацию и повышение узнаваемости бренда, многомиллионные инвестиции в технологии и улучшение операционной поддержки отелей.
Рост выручки стал одним из главных приоритетов, наряду с расширением сети и развитием бренда. В прошлом году Radisson Hotel Group вошла в китайский консорциум Jin Jiang, став частью второй по величине сети отелей в мире. Таким образом группа получила выход на перспективный китайский рынок. Первый совместный отель — Radisson Blu Hotel, Frankfurt— Jin Jiang с Radisson Hotel Group открыли в июне 2018-го.
«Нашей исторической сосредоточенности на госте, которая имеет для нас огромное значение, уже недостаточно для успеха, — говорит исполнительный вице-президент и директор по развитию Radisson Hotel Group Эли Юнес. — Организация знает, что у этого бизнеса есть два клиента: владелец и гость. Все, что она делает, должно быть релевантным для обоих».
Быстрее, выше, сильнее
Предыдущие два года были рекордными для компании на всех уровнях, заявляют в Radisson Hotel Group. В 2020 году Radisson Hotel Group планирует двигаться еще быстрее и продолжать наращивать предлагаемую коммерческую ценность, чтобы «стать предпочтительным вариантом для гостей, владельцев, инвесторов и высококвалифицированных специалистов».
Российский рынок в Radisson Hotel Group считают одним из драйверов запланированного роста. В 2018-м наша страна стала 16-м по популярности направлением мирового туризма (по данным Всемирной туристской организации), в 2019-м — уже без всякого футбольного чемпионата — туристический поток продолжил расти.
«Россия становится все более популярным туристическим направлением, а Radisson Hotel Group остается одной из ведущих международных гостиничных сетей в стране», — отмечает вице-президент по развитию бизнеса Radisson Hotel Group Дэвид Дженкинс. – В этом году мы собираемся открыть в России несколько новых отелей под брендом Radisson. Наше портфолио в России, включая те отели, которые находятся в стадии разработки, составляет почти 40 отелей, и мы ожидаем, что к концу 2020 года это число увеличится. Тенденции развития положительные, и рынок принял новый бренд компании Radisson Hotel Group и наши инициативы очень хорошо ».
Четкий бренд — сильный бренд
Сегодня в управлении у Radisson Hotel Group — больше 1400 отелей, уже открытых и готовящихся к открытию. Четкость бренда группа считает важным преимуществом перед конкурентами. «Вместо запутанного портфеля из нескольких десятков брендов, как у некоторых коллег по индустрии, Radisson Hotel Group использует только семь: Radisson Collection, Radisson Blu, Park Plaza, Radisson RED, Radisson, Park Inn by Radisson и Country Inn & Suites by Radisson. У каждого четкое позиционирование,» — поясняет Эли Юнес.
«Новички в семье брендов Radisson Hotel Group — Radisson RED и Radisson Collection — стремительно растут. Флагманский бренд категории upscale Radisson уже сейчас запущен в регионе EMEA, представляя чуть более низкий ценовой сегмент, чем Radisson Blu.Почти 100 отелей были подписаны с момента запуска этих брендов 2 года назад, что свидетельствует об интересе гостей и владельцев», − рассказывает Юнес.
Бренд Radisson Collection, представленный весной 2018 года — это семейство премиальных отелейрасположенных в архитектурных достопримечательностях по всему миру. Среди них такие города, как Москва, Сочи, Цинандали, Копенгаген, Лондон и многие другие. Знаковые ценности Radisson Collection — уникальность и индивидуальность. Дизайн каждого выполнен по индивидуальному заказу и вдохновлен яркими чертами местного колорита и образа жизни. Ни один отель коллекции не похож на другие.
Чтобы познакомить гостей с местной жизнью изнутри, отели Radisson Collection используют в оформлении интерьера работы местных художников, поддерживают специфические для региона экологические программы, предлагают местную еду и напитки и разрабатывают маршруты для тех, кто хотел бы исследовать новый город во время пробежки.
Так, Radisson Collection Hotel, Moscow — одна из семи легендарный «сталинских высоток» с видом на Москву-реку: можно наслаждаться им из окон бара Mercedes на 31 этаже отеля. В отеле 501 номер, 19 ресторанов, 26 магазинов, диорама Москвы, олимпийский бассейн и Конгресс-Парк, способный вместить полторы тысячи человек. До основных достопримечательностей столицы отсюда можно дойти пешком.
В Сочи к бренду Radisson Collection весной 2019 года присоединился Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi. Здесь работают ресторан итальянской кухни Filini, ресторан Sunsets и азиатский гриль-ресторан Umami. Рядом — Олимпийский стадион, ледовая арена, трасса Гран-при «Формулы-1» и другие объекты Олимпиады-2014. В отеле 508 номеров, шесть вилл и один из крупнейших в стране спа-центров площадью 2,5 тыс. квадратных метров.
Новое поколение путешественников нуждается в новом поколении объектов недвижимости
Чем дальше в 21-й век — тем более разнообразны интересы и спрос со стороны нового поколения путешественников. Цифровые технологии, смелый современный дизайн, мода, музыка, приложения, экологическая осознанность, органическая кухня и оживленная атмосфера — все это визитные карточки бренда Radisson RED, ориентированного на молодую аудиторию.
Первый Radisson RED открылся в Брюсселе еще в 2016 году. Это «отель в приложении»: регистрация, заказ еды в номер и даже ключ к номеру — доступны гостям на смартфоне. Сотрудники отеля здесь не носят бейджи и называют себя не Staff («персонал»), а Creative Team («креативная команда»). Столы в конференц-зале трансформируются в столы для пинг-понга. Radisson RED в Брюсселе поддерживает уличное искусство и ежемесячно выставляет у себя в лобби инсталляции и картины современных уличных художников.
Под маркой Radisson RED работают отели в таких городах, как Кейптаун, Глазго и Брюссель, а также планируются к открытию гостиницы во многих других городах, таких как Тбилиси, Рейкьявик и Дубай.
«Мы видим, как все больше владельцев присоединяются к нашей системе, — рассказывает Юнес — Наша компания постепенно становится для них интереснее, чем другие сети, и принимать участие в этом процессе чрезвычайно увлекательно. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие и продолжаем успешно реализовывать наши планы и оправдывать доверие владельцев отелей».