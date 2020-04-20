Город никогда не будет прежним, или Что такое интеллектуальные транспортные системы

Как говорит Федор Жерновой, крайне важно, чтобы городская сеть была покрыта датчиками-сенсорами с максимальной плотностью. Это позволяет получить целостную картинку, которая даст возможность анализировать трафик, сравнивать, как он меняется в зависимости от принятия тех или иных решений, оценивать эффективность инвестиций и строить планы развития города на годы вперед. «Пока вся система не будет прозрачной, пока мы будем опираться на человеческую экспертизу, которая не всегда работает, придется гадать на кофейной гуще о том, правильно ли были приняты те или иные инвестиционные решения. Без ИТС транспортная картина в целом не видна, управление происходит в ручном режиме на отдельных участках», – объясняет Жерновой.