Город никогда не будет прежним, или Что такое интеллектуальные транспортные системы
В начале этого года в Минтрансе РФ состоялось совещание, посвященное реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся на мероприятии, стало развитие интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Это направление в 2020 году решено сделать одним из приоритетных.
Зачем государству «умные дороги»?
Интеллектуальные транспортные системы – это оборудование, которым оснащаются городские и межмуниципальные дороги (светофоры, камеры наблюдения, информационные табло, «умные остановки», метеостанции), и программное обеспечение, которое это оборудование объединяет в единую систему и позволяет ею управлять.
Российские власти уже достаточно давно начали всерьез задумываться над широким внедрением интеллектуальных транспортных систем по всей стране. Неслучайно особое место цифровой трансформации транспорта уделено в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Главные мотивы регуляторов – снижение числа смертей на дорогах и, конечно, разгрузка крупных городов от пробок.
В планах властей – снизить к 2024 году количество аварийно-опасных участков на дорогах в два раза по сравнению с 2017 годом, а число погибших в авариях – до четырех человек на сто тысяч населения. К 2030 году этот показатель должен стать нулевым. Загруженность автомобильных дорог федерального и регионального значения должна снизиться к 2024 году на 10 % по сравнению с 2017 годом.
Еще один немаловажный фактор – оптимизация рабочих процессов для самих чиновников: «умные системы» сами собирают информацию, систематизируют и обрабатывают ее, то есть выполняют огромный массив работы. На основе собранных аналитической системой данных администрации могут принимать оптимальные решения, причем не только в области использования транспортной инфраструктуры, но и в более широком плане – застройки города. Например, если планируется построить в городе торгово-развлекательный центр, ИТС оценит его транспортную доступность, покажет, где нужны пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, места для парковки автомобилей и многое-многое другое.
Опыт внедрения ИТС в Москве и регионах
Конечно же, первой внедрять у себя ИТС начала столица, перегруженная транспортом. Согласно отчету департамента транспорта московского правительства за 2019 год, в Москве работают 40 тысяч светофоров, подключенных к интеллектуальной транспортной системе, более 2 тысяч камер фотовидеофиксации, более 2,7 тысяч камер телеобзора. К ИТС подключены 27 экипажей дорожного патруля и ситуационный центр Центра организации дорожного движения, работающий круглосуточно. Частью ИТС является и парковочное пространство. Число платных парковочных мест в столице приближается к 100 тысячам.
Благодаря умной системе управления городским трафиком Москве удалось сократить смертность на дорогах почти вдвое с 2010 года (с 6,6 человек на 100 тысяч до 3,5 человека). Число ежедневных поездок на легковом авто снизилось на треть, доля легкового транспорта в рабочие дни – на 21 %. Время в пути до центра города с окраины в утренние часы сократилось на одну пятую. И, несмотря на то что за последние семь лет в столице резко выросло число зарегистрированных автомобилей (в полтора раза, не считая машин, приезжающих из Подмосковья), средняя скорость движения в часы пик увеличилась на 16 %.
Следом за Москвой ИТС стали создавать в центральной части России. Здесь заметные результаты показала Белгородская область. По словам заместителя губернатора Белгородской области, начальника департамента строительства и транспорта Евгения Глаголева, в регионе разработана концепция ИТС, а часть подсистем уже внедрена и работает. В результате аварийность в области снизилась на 10 %, а ущерб, наносимый дорогам большегрузным транспортом, – на 40 %.
ИТС позволяет принимать безошибочные инвестиционные решения
Стартом внедрения ИТС в Белгороде можно считать лето 2018 года. Тогда резиденты белгородского IT-кластера представили концепцию интеллектуальных транспортных систем региона, рассчитанную на три года. «Был представлен трехлетний план, в основе которого лежало перечисление того, что можно построить максимально быстро и максимально эффективно для бюджета. Это должны были быть не разрозненные системы – отдельная камера для дороги, отдельная для парковки, отдельная для перекрестка, – а единые решения, которые приносили бы максимальную пользу в одной точке. Для реализации этого замысла нужен минимальный набор дорогого «железа» и открытость данных», – рассказывает директор «Фабрики информационных технологий» (один из резидентов IT-кластера) Федор Жерновой.
По его словам, идея заключается в том, чтобы максимально оцифровать дороги – поставить камеры на всех ее узлах для наиболее полного анализа трафика. «Полученная информация позволит обучить нейросети и программное обеспечение тому, чтобы оно дифференцировало всех участников движения. По нашим подсчетам, Белгороду нужно оборудовать камерами 140 перекрестков», – сообщил директор ФИТ. Для выполнения поставленной задачи требовались камеры с распознаванием номерных знаков.
Как говорит Федор Жерновой, крайне важно, чтобы городская сеть была покрыта датчиками-сенсорами с максимальной плотностью. Это позволяет получить целостную картинку, которая даст возможность анализировать трафик, сравнивать, как он меняется в зависимости от принятия тех или иных решений, оценивать эффективность инвестиций и строить планы развития города на годы вперед. «Пока вся система не будет прозрачной, пока мы будем опираться на человеческую экспертизу, которая не всегда работает, придется гадать на кофейной гуще о том, правильно ли были приняты те или иные инвестиционные решения. Без ИТС транспортная картина в целом не видна, управление происходит в ручном режиме на отдельных участках», – объясняет Жерновой.
Оцифровкой дорог в Белгороде дело не ограничивается. Особое внимание уделяется большегрузному транспорту. В регионе уже внедрена система весогабаритного контроля и управления грузовыми потоками, создан так называемый грузовой каркас региона, тепловая карта дорог. Госуслуги по выдаче разрешений на перевозку крупных и тяжелых грузов автоматизированы. Облегчена жизнь и таксистам – они также могут получать лицензии в автоматическом режиме. Транспорт идентифицируется по внешним признакам, организован мониторинг трафика на дорогах. Работает система динамического оповещения водителей о дорожной ситуации. «В текущем году наша главная задача – снижение смертности в результате ДТП», – объясняет замгубернатора области Евгений Глаголев.
По его словам, в 2020 году на программу реконструкции дорог и оптимизацию дорожного движения в области будет выделено 825 млн рублей. В Белгороде появятся выделенные полосы для общественного транспорта, в первую очередь на улицах, где большая часть транспортного потока направляется за город на межмуниципальные дороги. Чтобы разгрузить центр города от слишком плотного трафика, будут установлены «умные светофоры». В следующем году они появятся не только на центральных улицах, но и на прилегающих к ним, затем покроют весь центр и напоследок – спальные районы.
Государство выделяет регионам инвестиции на внедрение ИТС
Успехи Белгорода не остались незамеченными в профильном федеральном ведомстве. Советник министра транспорта РФ Игорь Козубенко заявил, что Белгород показал «серьезные результаты в сфере развития транспорта». По его словам, в регионе реализуется много проектов с применением IT-технологий, которые помогут повысить безопасность перевозки пассажиров и снизят аварийность на дорогах. Представитель Минтранса также добавил, что регулятор ждет подобных проектов от других регионов.
По плану министерства, интеллектуальная транспортная система должна в первую очередь появиться в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек. Государство готово оказывать в этом финансовую помощь субъектам. На создание ИТС запланированы субсидии из федерального бюджета на три года в размере 8,4 млрд рублей в год. Для получения финансирования регионам нужно до 15 мая 2020 года подать на рассмотрение заявку и проект региональной ИТС. Объем субсидии для каждого отдельного региона будет зависеть от качества проработки заявки и, собственно, от проекта.
Регионам идея федеральных властей понравилась. 26 февраля на выездном совещании Минтранса в Белгороде (на нем как раз обсуждались и демонстрировались уже достигнутые областью результаты в области интеллектуальных транспортных систем) присутствовали представители нескольких десятков субъектов федерации. Многие выразили заинтересованность в том, чтобы повторить белгородский успех у себя.
В ФИТ готовы в этом помогать. «На основе нашего опыта в Белгородской области и нескольких других регионах, включая Москву, мы разработали комплекс цифровых продуктов, решающих все задачи, поставленные проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – говорит Федор Жерновой. По его словам, имеющийся у компании инструментарий позволяет выполнить все пожелания регуляторов. «Используя отраслевую экспертизу, мы помогаем в планировании проектов региональной ИТС, их внедрении, а также в интеграции с федеральными сервисами», – сообщил директор ФИТ. По его прогнозу, уже в этом году 10–15 регионов смогут представить качественные наработки в области интеллектуальных транспортных систем.
ООО «Фабрика информационных технологий»