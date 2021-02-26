Unitsky String Technologies изменила рынок транспортных систем

«Самой главной проблемой классических высокоскоростных транспортных систем является их стоимость. В среднем по Европе строительство высокоскоростной магистрали стоит около $30млн/км, а ее годовое обслуживание — $100,000/км. Стоимость одного скоростного поезда на 350 человек составляет порядка $30млн, при том, что его содержание обходится в $1,2млн/год. А если обратить внимание на технологию Hyperloop, то ее строительство сейчас оценивается не ниже $50млн/км. И это при том, что эта технология в данный момент находится только на стадии концепта», — Надежда Косарева (СЕО, Unitsky String Technologies).