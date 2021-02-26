Unitsky String Technologies изменила рынок транспортных систем
С 2014 года компания занимается проектированием, строительством и сертификацией электрических надземных транспортных систем на основе запатентованной технологии Преднапряженных Путевых Структур® (Prestressed Track Structure, PTS®). В начале 2021 года компания объявила о переходе от этапа проектирования, тестирования и сертификации к стадии серийного производства и открытых коммерческих продаж на международном рынке.
Надземные транспортные комплексы компании Unitsky String Technologies дали мощный импульс к трансформации всего рынка коммерческих транспортных систем. Ключевым преимуществом технологии стало значительное снижение затрат на строительство и эксплуатацию на фоне полной экологичности и повышенной безопасности по сравнению с традиционными наземными и надземными видами транспорта.
Пассажирские транспортные системы
Ключевым коммерческим преимуществом решений компании является самая низкая стоимость эстакадных дорог на рынке — от $1млн/км. Это в 3-5 раз ниже, чем у самых доступных традиционных транспортных систем, таких как автомобильные и железные дороги, а также трамвай и канатные дороги.
Для сравнения надземный Дубайский метрополитен обошелся городу более чем в $120млн/км, а монорельс Сиэтла стоил более $60млн/км. Монорельс Шонан в Японии — более $180млн/км. Классическое подземное метро, поезд на магнитной подушке (маглев) обойдутся заказчикам еще дороже. Даже медленные локальные канатные дороги для лыжных курортов, которые вообще не предназначены для массовых перевозок, имеют стоимость от $5млн/км.
На фоне рынка пассажирская надземная транспортная система Unitsky String Technologies (UST, Inc.) обеспечивает массовую перевозку пассажиропотока в 50 тыс. человек в час по каждой линии на моделях Uniсar® и Unibus® по эстакаде при цене до $0.1 пасс·км на скоростях до 150 км/ч.
При этом решения компании наследуют все преимущества классических надземных транспортных систем и green/clean-tech электрокаров. Размещение над землей (по желанию заказчика, даже в несколько уровней) освобождает площади под эстакадами и дает возможность строительства транспортной системы без внесения серьезных изменений в текущую инфраструктуру плотно заселенных городов. А использование электропитания, автоматического беспилотного управления и энергосберегающей начинки в практически бесшумных электроподах позволяет строить и эксплуатировать транспортную систему с «нулевым» воздействием на окружающую природу.
Грузовые транспортные системы
Используя единую надземную электро-эстакаду технологии PTS®, транспортные системы компании для грузовых перевозок также обладают схожей конкурентной стоимостью строительства.
Помимо снижения CAPEX-затрат решения компании UST обеспечивают беспрецедентно низкую стоимость доставки на рынке: на 20% ниже, чем самый доступный морской транспорт. Доставка по железной дороге обойдется в 2 раза дороже, по автомобильной – в 3 раза.
При этом для перевозки грузов используются уникальные электроподы Unicont®, позволяющие перевозить стандартные контейнеры ISO на скоростях до 120 км/ч по цене от $0.01 т·км. Вместе с тем решение компании позволяет «на лету подхватывать» контейнеры, что не только освобождает от необходимости строительства дорогих терминалов, но и кардинальным образом снижает время погрузки/разгрузки (тем самым решая одну из самых острых проблем логистических центров и хабов).
Высокоскоростные транспортные системы
Рынок высокоскоростных транспортных систем относительно молод. Зародившись в Японии в 1964 году с высокоскоростной сети железных дорог «Синкансэн», этот тип перевозок хорошо знаком в России с 2009 года по проекту «Сапсан», в Европе — по сетям TGV и AVE. В США ярким представителем таких высокоскоростных транспортных систем является Acela Express, связывающий Вашингтон и Бостон через Филадельфию и Нью-Йорк. Китай же вообще обладает самой протяженной сетью высокоскоростных железных дорог в мире общей длиной около 25 тысяч км.
«Самой главной проблемой классических высокоскоростных транспортных систем является их стоимость. В среднем по Европе строительство высокоскоростной магистрали стоит около $30млн/км, а ее годовое обслуживание — $100,000/км. Стоимость одного скоростного поезда на 350 человек составляет порядка $30млн, при том, что его содержание обходится в $1,2млн/год. А если обратить внимание на технологию Hyperloop, то ее строительство сейчас оценивается не ниже $50млн/км. И это при том, что эта технология в данный момент находится только на стадии концепта», — Надежда Косарева (СЕО, Unitsky String Technologies).
На фоне такой конъюнктуры рынка, высокоскоростные эстакадные дороги UST, имеющие стоимость от $5млн/км и представленные реальными эстакадами и транспортными средствами — кардинально меняют всю отрасль.
О КОМПАНИИ
Unitsky String Technologies, Inc. (аббр. UST, Inc.) — международная инженерная компания, занимающаяся проектированием, строительством и обслуживанием надземных транспортных систем. Ключевой инновацией компании является запатентованная технология Преднапряженных путевых структур® (Prestressed Track Structure, PTS®), которая позволяет сократить стоимость строительства и эксплуатации транспортной системы более чем на треть по сравнению с обычным монорельсом, в два раза — с железной дорогой и в пять раз — с автомобильной дорогой.
Головной офис компании находится в г. Минск (Белоруссия). Компания имеет два центра разработок и производственные мощности: г. Марьина Горка (Белоруссия) и г. Шарджа (ОАЭ).