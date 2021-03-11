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«Билайн Бизнес» и Aggregion выпустили новое AdTech-решение

Партнерство «Билайн Бизнес» и Aggregion[1] позволит реализовать интеграционные проекты в области маркетинга, рекламы и аналитики, в том числе для транспортной отрасли, государственного сектора, ретейла, фармкомпаний и медиахолдингов. Речь идет о проектах, где требуется работа с данными многих участников и использование различных каналов коммуникаций.

Благодаря этому сотрудничеству у бизнеса появятся расширенные возможности по работе с CRM-аудиториями и данными крупнейших организаций. Это позволит повысить точность подбора аудиторий для маркетинговых активностей, а также масштабировать текущий функционал по сквозной online-to-offline аналитике.

Также планируется совместный выпуск новой децентрализованной омниканальной CDP-платформы[3], которая увеличит возможности составления профилей клиентов на основе расширенных данных CRM, Web, Mobile, собственных in-store решений и поможет вывести коммуникации на качественный уровень. Оптимизированное распределение бюджетов и возможность замера эффективности отдельных рекламных площадок будет достигаться за счет объединения информации о покупках аудитории с продуктами AdTech по определению предпочтений, телесмотрению, и рекламным площадкам.

Технологии децентрализованного хранения данных платформы Aggregion позволяют крупным компаниям применять ее функции для омниканального маркетинга: данные будут собираться и обрабатываться в контуре каждого клиента. При этом им будут доступны все возможности аналитики «Билайн»: от профилей аудитории, отсортированных по тысячам атрибутов, до гео- и рыночной аналитики для медиапланирования. Клиенты смогут монетизировать свои данные и рекламные инструменты, предоставляя их другим участникам платформы или организуя собственные партнерства, создавая новые маркетинговые экосистемы[2].

Решения Aggregion основаны на протоколе децентрализованной обработки данных и используют технологии Intel ® Software Guard Extensions (Intel® SGX) для формирования защищенных анклавов, которые позволяют обрабатывать деперсонализованные данные от нескольких компаний с сохранением конфиденциальности.

«Развитие систем в части взаимодействия с маркетинговыми технологиями является приоритетом для компании «Билайн», — говорит исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «Вымпелком» Джордж Хелд. — На текущий момент существует не так много решений, позволяющих объединить знания различных компаний о своих клиентах. И мы надеемся, что наше сотрудничество позволит консолидировать всю экспертизу рынка и создать действительно эффективную систему по работе с данными различных поставщиков».

 «Потребность в более высоком уровне защиты данных и конфиденциальности вычислений возрастает по мере того, как многосторонние бизнес-процессы, сотрудничество и транзакции перемещаются в онлайн, — уверен директор по развитию корпоративного бизнеса Intel в России Сергей Жуков. — Инновационные партнеры, такие как Aggregion и AdTech от «Билайн Бизнес», применяющие в своих облачных сервисах методы конфиденциальных вычислений на базе Intel ® SGX, способны обеспечить новый уровень защиты используемых данных, применяя наиболее протестированную и распространенную в отрасли среду конфиденциальных вычислений на основе аппаратного обеспечения».

 «Каждой компании необходимо интеллектуальное 360-градусное представление о своем клиенте, но эта информация хранится в множестве разрозненных баз данных, — говорит СЕО Aggregion Нукри Башарули. — Протокол конфиденциальных вычислений Aggregion и продукты, построенные на его основе, позволяют гарантировать всем клиентам сохранность и конфиденциальность данных при совместной работе над ними».                                                                               

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу VEON, международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.

«Билайн Бизнес» — структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн Бизнес» более 70 решений, в том числе на основе конвергентных технологий, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.

Aggregion — компания-правообладатель платформы Aggregion, технологии для безопасного сопоставления данных от разных компаний без потери ими контроля или передачи данных в какое-либо центральное хранилище.

[1] Aggregion – компания-правообладатель Платформы Aggregion, технологии для безопасного сопоставления данных от разных компаний без потери ими контроля или передачи данных в какое-либо центральное хранилище.

[2] CRM (Customer Relationship Management) – система для управления отношениями с клиентами.

[3] Online-to-offline – форма рекламы, которая направлена на привлечение потенциальных клиентов в традиционные магазины из Интернета.

[4] Функционал Платформы Aggregion, лицензия на использование которой предоставляется Билайн клиенту.

[5]  CDP (Customer Data Platform) – система, которая объединяет в себе преимущества платформы управления данными DMP (Data Management Platform) и системы управления взаимоотношениями с клиентами CRM (Customer Relationship Management).

[6]   Web-данные – данные, собранные с сайта клиента с помощью пикселя.

[7] Mobile – данные, собранные из приложения клиента с помощью SDK-трекера.

[8] In-store – реклама внутри помещений.

[9] При предоставлении услуги Билайн использует сегменты пользователей, сформированные партнером Билайн, в том числе с использованием данных операторов ОФД.

[10] Интернет-ресурсы сегментируются и группируются по категориям в зависимости от тематики. На сервере BigData обрабатываются категории сайтов, что с определенной долей вероятности может свидетельствовать о предпочтениях пользователя.

[11] Для анализа используется предсказательная математическая модель, основанная на информации по динамике услуг оказания связи IP TV.

[12] Агрегированные статистические отчеты, основанные на анализе данных технических средств и обезличенных данных о пользователях. Услуга предоставляется при наличии согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы.

[13] Агрегированные статистические отчеты по динамике перемещения групп пользователей, исключающие передачу сведений о конкретных пользователях, их местонахождении. Услуга предоставляется при условии наличия согласия на обработку данных и получение рекламы.

[14] Агрегированные статистические отчеты подрядчиков Билайн по сегментам по результатам проведения рекламной кампании.

[15] Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) + определение технологии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных