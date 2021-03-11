«Билайн Бизнес» и Aggregion выпустили новое AdTech-решение
Партнерство «Билайн Бизнес» и Aggregion[1] позволит реализовать интеграционные проекты в области маркетинга, рекламы и аналитики, в том числе для транспортной отрасли, государственного сектора, ретейла, фармкомпаний и медиахолдингов. Речь идет о проектах, где требуется работа с данными многих участников и использование различных каналов коммуникаций.
Благодаря этому сотрудничеству у бизнеса появятся расширенные возможности по работе с CRM-аудиториями и данными крупнейших организаций. Это позволит повысить точность подбора аудиторий для маркетинговых активностей, а также масштабировать текущий функционал по сквозной online-to-offline аналитике.
Также планируется совместный выпуск новой децентрализованной омниканальной CDP-платформы[3], которая увеличит возможности составления профилей клиентов на основе расширенных данных CRM, Web, Mobile, собственных in-store решений и поможет вывести коммуникации на качественный уровень. Оптимизированное распределение бюджетов и возможность замера эффективности отдельных рекламных площадок будет достигаться за счет объединения информации о покупках аудитории с продуктами AdTech по определению предпочтений, телесмотрению, и рекламным площадкам.
Технологии децентрализованного хранения данных платформы Aggregion позволяют крупным компаниям применять ее функции для омниканального маркетинга: данные будут собираться и обрабатываться в контуре каждого клиента. При этом им будут доступны все возможности аналитики «Билайн»: от профилей аудитории, отсортированных по тысячам атрибутов, до гео- и рыночной аналитики для медиапланирования. Клиенты смогут монетизировать свои данные и рекламные инструменты, предоставляя их другим участникам платформы или организуя собственные партнерства, создавая новые маркетинговые экосистемы[2].
Решения Aggregion основаны на протоколе децентрализованной обработки данных и используют технологии Intel ® Software Guard Extensions (Intel® SGX) для формирования защищенных анклавов, которые позволяют обрабатывать деперсонализованные данные от нескольких компаний с сохранением конфиденциальности.
«Развитие систем в части взаимодействия с маркетинговыми технологиями является приоритетом для компании «Билайн», — говорит исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «Вымпелком» Джордж Хелд. — На текущий момент существует не так много решений, позволяющих объединить знания различных компаний о своих клиентах. И мы надеемся, что наше сотрудничество позволит консолидировать всю экспертизу рынка и создать действительно эффективную систему по работе с данными различных поставщиков».
«Потребность в более высоком уровне защиты данных и конфиденциальности вычислений возрастает по мере того, как многосторонние бизнес-процессы, сотрудничество и транзакции перемещаются в онлайн, — уверен директор по развитию корпоративного бизнеса Intel в России Сергей Жуков. — Инновационные партнеры, такие как Aggregion и AdTech от «Билайн Бизнес», применяющие в своих облачных сервисах методы конфиденциальных вычислений на базе Intel ® SGX, способны обеспечить новый уровень защиты используемых данных, применяя наиболее протестированную и распространенную в отрасли среду конфиденциальных вычислений на основе аппаратного обеспечения».
«Каждой компании необходимо интеллектуальное 360-градусное представление о своем клиенте, но эта информация хранится в множестве разрозненных баз данных, — говорит СЕО Aggregion Нукри Башарули. — Протокол конфиденциальных вычислений Aggregion и продукты, построенные на его основе, позволяют гарантировать всем клиентам сохранность и конфиденциальность данных при совместной работе над ними».
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу VEON, международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.
«Билайн Бизнес» — структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн Бизнес» более 70 решений, в том числе на основе конвергентных технологий, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.
Aggregion — компания-правообладатель платформы Aggregion, технологии для безопасного сопоставления данных от разных компаний без потери ими контроля или передачи данных в какое-либо центральное хранилище.
[1] Aggregion – компания-правообладатель Платформы Aggregion, технологии для безопасного сопоставления данных от разных компаний без потери ими контроля или передачи данных в какое-либо центральное хранилище.
[2] CRM (Customer Relationship Management) – система для управления отношениями с клиентами.
[3] Online-to-offline – форма рекламы, которая направлена на привлечение потенциальных клиентов в традиционные магазины из Интернета.
[4] Функционал Платформы Aggregion, лицензия на использование которой предоставляется Билайн клиенту.
[5] CDP (Customer Data Platform) – система, которая объединяет в себе преимущества платформы управления данными DMP (Data Management Platform) и системы управления взаимоотношениями с клиентами CRM (Customer Relationship Management).
[6] Web-данные – данные, собранные с сайта клиента с помощью пикселя.
[7] Mobile – данные, собранные из приложения клиента с помощью SDK-трекера.
[8] In-store – реклама внутри помещений.
[9] При предоставлении услуги Билайн использует сегменты пользователей, сформированные партнером Билайн, в том числе с использованием данных операторов ОФД.
[10] Интернет-ресурсы сегментируются и группируются по категориям в зависимости от тематики. На сервере BigData обрабатываются категории сайтов, что с определенной долей вероятности может свидетельствовать о предпочтениях пользователя.
[11] Для анализа используется предсказательная математическая модель, основанная на информации по динамике услуг оказания связи IP TV.
[12] Агрегированные статистические отчеты, основанные на анализе данных технических средств и обезличенных данных о пользователях. Услуга предоставляется при наличии согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы.
[13] Агрегированные статистические отчеты по динамике перемещения групп пользователей, исключающие передачу сведений о конкретных пользователях, их местонахождении. Услуга предоставляется при условии наличия согласия на обработку данных и получение рекламы.
[14] Агрегированные статистические отчеты подрядчиков Билайн по сегментам по результатам проведения рекламной кампании.
[15] Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) + определение технологии.