«Билайн Бизнес» и Aggregion выпустили новое AdTech-решение

«Развитие систем в части взаимодействия с маркетинговыми технологиями является приоритетом для компании «Билайн», — говорит исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «Вымпелком» Джордж Хелд. — На текущий момент существует не так много решений, позволяющих объединить знания различных компаний о своих клиентах. И мы надеемся, что наше сотрудничество позволит консолидировать всю экспертизу рынка и создать действительно эффективную систему по работе с данными различных поставщиков».