У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Больные были доставлены в Россию 22 января во время эвакуации пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, коронавирус был обнаружен у них во время нахождения на борту корабля, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова.
Среди пассажиров корабля Diamond Princess, находящегося в порту Иокогама в Японии, был отмечен 691 случай заболевания Covid-19, четверо из заразившихся скончались. Всего на борту Diamond Princess находилось 24 россиянина. Двухнедельный карантин на лайнере был снят 19 февраля, однако самостоятельно покинуть судно могли только те пассажиры, у которых подтвердили отсутствие коронавируса. Тех пассажиров, которых пришлось эвакуировать бортом МЧС, разместили в Казани, к настоящему времени ни один из них не испытывает симптомы заболевания, сообщает министерство здравоохранения Татарстана. В больнице Японии находятся еще один гражданин России, у которого обнаружили Covid-19, а также его супруга: ее, по информации посольства России в Японии, изолировали в связи с «высоким уровнем риска инфицирования».
Коронавирус нового типа был впервые отмечен в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 г. В настоящее время крупнейшим очагом распространения вируса за пределами КНР является Италия: местные службы здравоохранения сообщают более чем о 320 подтвержденных случаях и 11 летальных исходах. Резкий рост заболеваемости Covid-19 также отметился в Иране и Южной Корее. Накануне число новых заболеваний, отмеченных за пределами Китая, впервые превысило число новых случаев в Китае, сообщает The Guardian со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.
Вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что с 1 марта Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей, а также перестанет выдавать визы гражданам Ирана, за исключением деловых и дипломатических. Аналогичные меры по отношению к Италии не вводятся из-за того, что страна входит в Евросоюз, объяснила вице-премьер. Ранее Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок в вышеперечисленные страны.