У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус

Среди пассажиров корабля Diamond Princess, находящегося в порту Иокогама в Японии, был отмечен 691 случай заболевания Covid-19, четверо из заразившихся скончались. Всего на борту Diamond Princess находилось 24 россиянина. Двухнедельный карантин на лайнере был снят 19 февраля, однако самостоятельно покинуть судно могли только те пассажиры, у которых подтвердили отсутствие коронавируса. Тех пассажиров, которых пришлось эвакуировать бортом МЧС, разместили в Казани, к настоящему времени ни один из них не испытывает симптомы заболевания, сообщает министерство здравоохранения Татарстана. В больнице Японии находятся еще один гражданин России, у которого обнаружили Covid-19, а также его супруга: ее, по информации посольства России в Японии, изолировали в связи с «высоким уровнем риска инфицирования».