«Роскосмос» и Европейское космическое агентство перенесли марсианскую миссию

С начала 2000-х гг. проект «ЭкзоМарс», задуманный для поиска доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе, несколько раз менял состав участников и размер финансирования. В итоге в 2009 г. к проекту в рамках совместной программы по освоению Марса подключилось NASA, обещавшее выделить для запуска миссии ракету Atlas-V. Однако спустя три года американцы из проекта вышли по финансовым причинам. Ситуацией воспользовался «Роскосмос», подписавший в 2013 г. в Париже договор с ЕКА о совместной программе. Она разбивалась на два этапа: сначала в 2016 г. российской ракетой «Протон-М» был запущен орбитальный аппарат TGO (часть его научных приборов изготовлялась в России) и европейский спускаемый аппарат Schiaparelli. В 2018 г. на «Протоне» планировался запуск российского спускаемого аппарата с посадочной платформой и европейского марсохода. Однако после первого этапа, завершившегося потерей модуля Schiaparelli из-за ошибок в программном обеспечении, стороны перенесли запуск на два года. Тогда причиной стали задержки при выполнении работ европейскими и российскими подрядчиками.